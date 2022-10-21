Программа передач ТНТ на 21 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 21.10.2022



04:30 Comedy Баттл. 3-я серия

05:25 Открытый микрофон. 10-я серия

06:05 Открытый микрофон. 11-я серия

07:00 Интерны. 51-я - 53-я серии

08:30 Звездная кухня. 6-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 303-я - 306-я серии

11:00 Вызов. 1-я серия

12:00 СашаТаня. 109-я - 121-я серии

18:00 Лучшие на ТНТ. 7-я серия

19:00 Я тебе не верю. Сезон 2. 18-я серия

20:00 Однажды в России. Сезон 9. 226-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 756-я серия

22:00 Комеди Клаб. Сезон 18. 755-я серия

23:00 Открытый микрофон. Сезон 7. 145-я серия

00:00 Большой папа

01:45 Импровизация. Сезон 5. 144-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 145-я серия

03:20 Comedy Баттл. 4-я серия

04:10 Comedy Баттл. 5-я серия



В программе передач возможны изменения.