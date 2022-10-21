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Программа передач СТС на 21 октября 2022


Телепрограмма СТС на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач СТС на 21.10.2022

05:00 Мультфильмы
05:10 Ивашка из Дворца пионеров
05:20 Дюймовочка
05:50 Ералаш. Сезон 1. 53-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия
06:05 Три кота. Таинственный вор
06:10 Три кота. День черного кота
06:15 Три кота. В поисках кита
06:20 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
06:40 Рождественские истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия
08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я серия
09:00 Суперлига. Сезон 1. 10-я серия
10:40 Ужастики
12:40 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин
14:30 Уральские пельмени. #разныесемейки
14:55 Уральские пельмени. Утомленные солярием
16:25 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Ф»
18:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»
19:30 Уральские пельмени
20:55 Kingsman: Секретная служба
23:20 Варкрафт
01:30 Горько!-2
03:00 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия
03:25 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия
03:45 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия
04:05 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия
04:30 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия
04:50 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия

В программе передач возможны изменения.









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