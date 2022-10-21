Программа передач СТС на 21 октября 2022

Телепрограмма СТС на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 21.10.2022



05:00 Мультфильмы

05:10 Ивашка из Дворца пионеров

05:20 Дюймовочка

05:50 Ералаш. Сезон 1. 53-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 54-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 148-я серия

06:05 Три кота. Таинственный вор

06:10 Три кота. День черного кота

06:15 Три кота. В поисках кита

06:20 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка

06:40 Рождественские истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 12-я серия

08:30 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я серия

09:00 Суперлига. Сезон 1. 10-я серия

10:40 Ужастики

12:40 Ужастики-2: Беспокойный Хэллоуин

14:30 Уральские пельмени. #разныесемейки

14:55 Уральские пельмени. Утомленные солярием

16:25 Уральские пельмени. Азбука Уральских пельменей. «Ф»

18:00 Уральские пельмени. Азбука уральских пельменей. «Ы»

19:30 Уральские пельмени

20:55 Kingsman: Секретная служба

23:20 Варкрафт

01:30 Горько!-2

03:00 6 кадров. Сезон 8. 49-я серия

03:25 6 кадров. Сезон 8. 50-я серия

03:45 6 кадров. Сезон 8. 51-я серия

04:05 6 кадров. Сезон 8. 55-я серия

04:30 6 кадров. Сезон 8. 63-я серия

04:50 6 кадров. Сезон 8. 57-я серия



В программе передач возможны изменения.