Программа передач Матч ТВ на 21 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 21.10.2022
04:05 Катар. Обратный отсчёт
05:05 Ген победы
05:30 Голевая неделя РФ
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Лица страны. Любовь Брулетова
10:25 Футбол. Кубок России. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - К. Русу. Ч. Пеймянь - Дж. Ди Белла. Прямой эфир
17:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир
19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир
21:30 Новости
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Эмполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:40 Точная ставка
01:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала
03:00 Новости
03:05 Футбол. Кубок России. Обзор
04:05 РецепТура
04:35 Катар-2022
В программе передач возможны изменения.