Программа передач Матч ТВ на 21 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 21.10.2022



04:05 Катар. Обратный отсчёт

05:05 Ген победы

05:30 Голевая неделя РФ

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Лица страны. Любовь Брулетова

10:25 Футбол. Кубок России. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала. Прямой эфир

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:30 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - К. Русу. Ч. Пеймянь - Дж. Ди Белла. Прямой эфир

17:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямой эфир

19:55 Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону). Прямой эфир

21:30 Новости

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Эмполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:40 Точная ставка

01:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. 1/2 финала

03:00 Новости

03:05 Футбол. Кубок России. Обзор

04:05 РецепТура

04:35 Катар-2022



В программе передач возможны изменения.