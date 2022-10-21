Программа передач Звезда на 21 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 21.10.2022
04:25 Луч на повороте
06:00 Москва - фронту
06:25 Блондинка за углом
08:40 Тень у пирса
09:00 Новости дня
09:20 Тень у пирса
10:50 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
13:00 Новости дня
13:20 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии
22:00 Здравствуйте, товарищи!
23:00 Музыка+
23:55 Двойной капкан
02:20 Блондинка за углом
03:40 Шел четвертый год войны...
В программе передач возможны изменения.