Программа передач Звезда на 21 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 21.10.2022



04:25 Луч на повороте

06:00 Москва - фронту

06:25 Блондинка за углом

08:40 Тень у пирса

09:00 Новости дня

09:20 Тень у пирса

10:50 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

13:00 Новости дня

13:20 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

15:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Разведчики. 1-я - 6-я серии

22:00 Здравствуйте, товарищи!

23:00 Музыка+

23:55 Двойной капкан

02:20 Блондинка за углом

03:40 Шел четвертый год войны...



В программе передач возможны изменения.