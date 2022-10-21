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Программа передач Культура на 21 октября 2022


Телепрограмма Культура на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 21.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва библиотечная
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Владимир Петров
07:30 Новости культуры
07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия
08:40 Новости культуры
08:45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»
08:55 Тайник у красных камней. 4-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино. К 95-летию со дня рождения Игоря Горбачева. «Ревизор»
12:25 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»
12:40 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»
13:10 Спрут-4. 6-я серия
15:00 Новости культуры
15:05 Письма из провинции. Гдовский район (Псковская область)
15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть
16:20 Печники
17:40 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский, Николай Калинин и Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова
18:45 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 Линия жизни. Иван Агапов
20:40 Искатели. Тайна архива 44
21:25 Родня
23:00 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова
23:50 Новости культуры
00:10 Великолепный рогоносец
02:25 Мультфильмы. «Путешествие муравья». «По собственному желанию». «Лев и 9 гиен»
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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