Программа передач Культура на 21 октября 2022

Телепрограмма Культура на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 21.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва библиотечная

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Владимир Петров

07:30 Новости культуры

07:35 Императрицы Древнего Рима: женщины на вершине власти. 3-я серия

08:40 Новости культуры

08:45 Цвет времени. Василий Кандинский. «Желтый звук»

08:55 Тайник у красных камней. 4-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Шедевры старого кино. К 95-летию со дня рождения Игоря Горбачева. «Ревизор»

12:25 Цвет времени. Густав Климт. «Золотая Адель»

12:40 Открытая книга. Борис Минаев. «Площадь Борьбы»

13:10 Спрут-4. 6-я серия

15:00 Новости культуры

15:05 Письма из провинции. Гдовский район (Псковская область)

15:35 Энигма. «Андрей Хржановский», 2-я часть

16:20 Печники

17:40 Дмитрию Хворостовскому посвящается... Дмитрий Хворостовский, Николай Калинин и Национальный академический оркестр народных инструментов России им. Н.П. Осипова

18:45 Билет в Большой

19:30 Новости культуры

19:45 Линия жизни. Иван Агапов

20:40 Искатели. Тайна архива 44

21:25 Родня

23:00 2 Верник 2. Александр Рамм и Елизавета Кононова

23:50 Новости культуры

00:10 Великолепный рогоносец

02:25 Мультфильмы. «Путешествие муравья». «По собственному желанию». «Лев и 9 гиен»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.