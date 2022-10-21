Программа передач Пятница на 21 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 21.10.2022
05:00 Пятница News. 189-я серия
05:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»
06:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»
07:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия
08:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 12-я серия
09:50 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»
10:50 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»
12:00 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»
13:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия
17:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия
21:00 Выживший
23:40 10 000 лет до н.э.
01:20 Пятница News. 191-я серия
01:50 Робин Гуд: принц воров
04:00 Пятница News. 190-я серия
04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»
В программе передач возможны изменения.