Программа передач Пятница на 21 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 21.10.2022



05:00 Пятница News. 189-я серия

05:20 Кондитер. Сезон 4. 7-я серия - «Центральный ФО»

06:30 Кондитер. Сезон 4. 8-я серия - «Уральский ФО»

07:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 11-я серия

08:50 Комиссар Рекс. Сезон 4. 12-я серия

09:50 На ножах. Сезон 1. 6-я серия - «Санкт-Петербург. Route 148»

10:50 На ножах. Сезон 7. 11-я серия - «Горячий ключ. Тип-Топ»

12:00 На ножах. Сезон 7. 12-я серия - «Балаково. Карабас Баробас»

13:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 4-я серия

17:00 Новые Пацанки. Сезон 1. 5-я серия

21:00 Выживший

23:40 10 000 лет до н.э.

01:20 Пятница News. 191-я серия

01:50 Робин Гуд: принц воров

04:00 Пятница News. 190-я серия

04:30 Черный список. Сезон 2. 5-я серия - «Помощники в доме и сметы ремонта»



В программе передач возможны изменения.