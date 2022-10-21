Программа передач МИР на 21 октября 2022

Телепрограмма МИР на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 21.10.2022
05:00 Развод
07:50 Дела судебные. Новые истории
10:00 Новости
10:10 В гостях у цифры
10:20 Дела судебные. Деньги верните
11:10 Дела судебные. Битва за будущее
12:10 Дела судебные. Новые истории
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Новые истории
18:30 Новости
18:50 Слабое звено
19:40 Опасно для жизни!
21:25 Знахарь
23:55 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии
03:35 Семеро смелых
В программе передач возможны изменения.