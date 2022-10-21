Программа передач МИР на 21 октября 2022

Телепрограмма МИР на 21 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 21.10.2022



05:00 Развод

07:50 Дела судебные. Новые истории

10:00 Новости

10:10 В гостях у цифры

10:20 Дела судебные. Деньги верните

11:10 Дела судебные. Битва за будущее

12:10 Дела судебные. Новые истории

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Новые истории

18:30 Новости

18:50 Слабое звено

19:40 Опасно для жизни!

21:25 Знахарь

23:55 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии

03:35 Семеро смелых



В программе передач возможны изменения.