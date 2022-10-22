Программа передач, ТВ программа на 22 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 22 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 22.10.2022
1 канал
03:10 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 А у нас во дворе... 5-я и 6-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап I. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Заглянуть в будущее: история предсказаний
23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия-Куба. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
00:45 Великие династии. Трубецкие
01:50 Моя родословная
03:10 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Астраханская область. Вареники с творогом
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Доктор Мясников
12:35 Входя в дом, оглянись. 1-я - 4-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Душевные песни из кинофильмов
20:00 Вести
21:00 Весна перемен
00:35 Русалка
03:50 Мой белый и пушистый
ТВЦ
04:10 Бархатный сезон. 4-я серия
05:05 Петровка, 38
05:20 Актерские драмы. Не своим голосом
06:00 Колдовское озеро. 1-я серия
06:45 Колдовское озеро. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы
08:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
09:45 Дуэль королев. 1-я серия
10:30 Дуэль королев. 2-я серия
11:30 События
11:45 Молодая жена
13:35 Материнское сердце. 1-я серия
14:30 События
14:50 Материнское сердце. 2-я - 4-я серии
17:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Дряхлая власть
00:10 90-е. Менты
00:50 Специальный репортаж. Дороги большой страны
01:15 Хватит слухов! 61-я серия
01:45 Михаил Круг. Шансонье в законе
02:25 Марк Рудинштейн. Король компромата
03:05 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
03:50 Михай Волонтир. Цыганское несчастье
04:30 10 самых... Верные вдовы
04:55 Молодая жена
НТВ
03:40 Мент в законе-9. «Бедные люди», 1-я и 2-я серии
05:15 Спето в СССР
06:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Поджог», 1-я и 2-я серии
07:30 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым
12:00 Квартирный вопрос
13:00 Секрет на миллион. Наталья Бондарчук
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 ЧП. Расследование
17:00 Следствие вели...
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»
23:00 Ты не поверишь!
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ирина Сурина
01:55 Дачный ответ
02:45 Таинственная Россия
03:35 Мент в законе-9. «Бедные люди», 3-я и 4-я серии
5 канал
05:00 Такая работа. Скелет в шкафу
05:25 Такая работа. Мёртвый груз
06:00 Такая работа. Тайная любовь
06:35 Такая работа. Большой куш
07:10 Такая работа. Скука смертельная
07:40 Такая работа. Шальная пуля
08:15 Такая работа. Возвращение
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины
10:45 Холостяк. 1-я - 4-я серии
14:25 Испанец. 1-я - 4-я серии
18:05 След. Смерть по купонам
18:50 След. 200 лишних шагов
19:30 След. Фабрика маньяков
20:15 След. Автобус №26
21:05 След. Карантин
21:45 След. Несносный дом
22:30 След. Зеркало
23:15 След. Тёмная сторона
00:00 Известия. Главное
00:55 Последний мент. 1-я - 6-я серии
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
10:05 Ищу тебя. 1-я и 2-я серии
11:50 Любовь не картошка. 1-я - 8-я серии
19:00 Ветреный. 17-я - 19-я серии
21:35 Хроники измены
23:35 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии
03:00 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. 12-я серия
05:50 Открытый микрофон. 13-я серия
06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия
07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
09:00 Звездная кухня. 7-я серия
09:30 Перезагрузка. 527-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия
11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия
12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия
13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия
14:00 Вызов. 2-я серия
15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия
16:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия
17:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия
17:55 Новая битва экстрасенсов. 6-я серия
19:30 Новая битва экстрасенсов. 7-я серия
21:00 Новые танцы. Сезон 2. 32-я серия
23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 60-я серия
00:00 Лучшие на ТНТ. 7-я серия
01:05 Битва экстрасенсов. 237-я серия
02:20 Битва экстрасенсов. 238-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 5. 146-я серия - «Дайджест»
04:25 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия
СТС
05:00 Как утенок-музыкант стал футболистом
05:10 Как козлик землю держал
05:20 Исполнение желаний
05:50 Ералаш. Сезон 1. 56-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия
06:05 Фиксики. Компакт-диск
06:25 Аргонавты
06:45 Три кота. Шахматы
06:50 Три кота. Железная дорога
06:55 Три кота. Домашнее телевидение
07:00 Три кота. Археологи
07:05 Три кота. Рации
07:10 Три кота. Гироскутер для компота
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:35 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 10-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 233-я серия
10:00 100 мест, где поесть. 4-я серия
11:05 Маска. Танцы. Сезон 1. 2-я серия
13:45 Уральские пельмени
15:10 Собачья жизнь
17:05 Собачья жизнь-2
19:10 Босс-молокосос
21:00 Kingsman: Золотое кольцо
23:45 Kingsman: Секретная служба
01:55 Холмс и Ватсон
03:15 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде. Прямой эфир
07:30 Новости
07:35 Все на Матч!
09:50 Новости
09:55 Хоккей с мячом. Суперкубок России. «Динамо» (Москва) - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). Прямой эфир
11:55 Один на один. Локомотив - Динамо
12:15 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Все на регби!
13:30 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир
15:55 Все на Матч!
16:20 Новости
16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария». Прямой эфир
18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир
21:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - И. Махачев. П. Ян - Ш. О'Мелли. Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Штутгарт»
03:00 Новости
03:05 Неизвестный спорт. Цена эмоций
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань). «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Беспилотники: война 21 века
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Киевский режим: 5 смертельных просчётов
18:00 Люди Икс: Начало. Росомаха
20:00 Росомаха: Бессмертный
22:25 Люди Икс: Тёмный Феникс
00:30 Лига выдающихся джентльменов
02:10 «V» значит Вендетта
04:10 Тайны Чапман
Звезда
05:00 Нюрнберг
05:40 Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и Владимир Басов
06:20 Иван да Марья
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Освобождение
09:45 Максим Перепелица
11:45 Легенды музыки. Вячеслав Малежик
12:10 Легенды кино. Руфина Нифонтова
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва снайперов
16:25 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
21:00 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1972. Хоккей. Матч №8
00:00 Максим Перепелица
01:30 Тень у пирса
03:00 Большая семья
04:40 Сделано в СССР
04:50 Двойной капкан
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»
07:05 «Каштанка». «Мойдодыр»
07:55 Печники
09:15 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Парабели до Чулыма
10:35 Родня
12:10 Земля людей. Оленные чукчи. Там, где нет леса
12:40 Черные дыры. Белые пятна
13:20 Великие мифы. Одиссея. На пути к Итаке
13:50 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия
14:45 Рассказы из русской истории
15:35 «Раздумья на Родине». К 90-летию со дня рождения Василия Белова
16:10 Приключения Буратино
18:25 Линия жизни. Елена Санаева
19:20 Энциклопедия загадок. Тайна Тирольского ледяного человека
19:50 Безымянная звезда
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Ундервуд», Таисия Краснопевцева и друзья
00:10 В тихом омуте
02:10 Искатели. Тайна архива 44
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
05:40 Пятница News. 190-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
07:10 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 1-я серия
11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»
12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
17:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия
19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
22:30 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия - «Финал»
00:50 Страшные сказки
02:50 Пятница News. 190-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:30 Пятница News. 190-я серия
МИР
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:45 Зайчик
08:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Опасно для жизни!
11:50 Чужая кровь. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Чужая кровь. 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Чужая кровь. 8-я - 19-я серии
Время начала передач - московское.