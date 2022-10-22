Программа передач, ТВ программа на 22 октября 2022

Программа передач телеканалов России на субботу 22 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 22.10.2022



1 канал



03:10 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 А у нас во дворе... 5-я и 6-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап I. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Заглянуть в будущее: история предсказаний

23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия-Куба. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

00:45 Великие династии. Трубецкие

01:50 Моя родословная

03:10 Наедине со всеми

03:55 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Астраханская область. Вареники с творогом

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Входя в дом, оглянись. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Душевные песни из кинофильмов

20:00 Вести

21:00 Весна перемен

00:35 Русалка

03:50 Мой белый и пушистый



ТВЦ



04:10 Бархатный сезон. 4-я серия

05:05 Петровка, 38

05:20 Актерские драмы. Не своим голосом

06:00 Колдовское озеро. 1-я серия

06:45 Колдовское озеро. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы

08:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

09:45 Дуэль королев. 1-я серия

10:30 Дуэль королев. 2-я серия

11:30 События

11:45 Молодая жена

13:35 Материнское сердце. 1-я серия

14:30 События

14:50 Материнское сердце. 2-я - 4-я серии

17:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Дряхлая власть

00:10 90-е. Менты

00:50 Специальный репортаж. Дороги большой страны

01:15 Хватит слухов! 61-я серия

01:45 Михаил Круг. Шансонье в законе

02:25 Марк Рудинштейн. Король компромата

03:05 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан

03:50 Михай Волонтир. Цыганское несчастье

04:30 10 самых... Верные вдовы

04:55 Молодая жена



НТВ



03:40 Мент в законе-9. «Бедные люди», 1-я и 2-я серии

05:15 Спето в СССР

06:00 Инспектор Купер. Сезон 1. «Поджог», 1-я и 2-я серии

07:30 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым

12:00 Квартирный вопрос

13:00 Секрет на миллион. Наталья Бондарчук

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 ЧП. Расследование

17:00 Следствие вели...

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар»

23:00 Ты не поверишь!

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. Ирина Сурина

01:55 Дачный ответ

02:45 Таинственная Россия

03:35 Мент в законе-9. «Бедные люди», 3-я и 4-я серии



5 канал



05:00 Такая работа. Скелет в шкафу

05:25 Такая работа. Мёртвый груз

06:00 Такая работа. Тайная любовь

06:35 Такая работа. Большой куш

07:10 Такая работа. Скука смертельная

07:40 Такая работа. Шальная пуля

08:15 Такая работа. Возвращение

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины

10:45 Холостяк. 1-я - 4-я серии

14:25 Испанец. 1-я - 4-я серии

18:05 След. Смерть по купонам

18:50 След. 200 лишних шагов

19:30 След. Фабрика маньяков

20:15 След. Автобус №26

21:05 След. Карантин

21:45 След. Несносный дом

22:30 След. Зеркало

23:15 След. Тёмная сторона

00:00 Известия. Главное

00:55 Последний мент. 1-я - 6-я серии



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

10:05 Ищу тебя. 1-я и 2-я серии

11:50 Любовь не картошка. 1-я - 8-я серии

19:00 Ветреный. 17-я - 19-я серии

21:35 Хроники измены

23:35 В отражении тебя. 1-я - 4-я серии

03:00 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. 12-я серия

05:50 Открытый микрофон. 13-я серия

06:35 Однажды в России. Спецдайджест. 43-я серия

07:00 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

08:00 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

09:00 Звездная кухня. 7-я серия

09:30 Перезагрузка. 527-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 38-я серия

11:00 Однажды в России. Спецдайджест. 39-я серия

12:00 Однажды в России. Спецдайджест. 41-я серия

13:00 Однажды в России. Спецдайджест. 44-я серия

14:00 Вызов. 2-я серия

15:00 Однажды в России. Спецдайджест. 45-я серия

16:00 Однажды в России. Спецдайджест. 47-я серия

17:00 Однажды в России. Спецдайджест. 48-я серия

17:55 Новая битва экстрасенсов. 6-я серия

19:30 Новая битва экстрасенсов. 7-я серия

21:00 Новые танцы. Сезон 2. 32-я серия

23:00 Женский Стендап. Сезон 4. 60-я серия

00:00 Лучшие на ТНТ. 7-я серия

01:05 Битва экстрасенсов. 237-я серия

02:20 Битва экстрасенсов. 238-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 5. 146-я серия - «Дайджест»

04:25 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия



СТС



05:00 Как утенок-музыкант стал футболистом

05:10 Как козлик землю держал

05:20 Исполнение желаний

05:50 Ералаш. Сезон 1. 56-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия

06:05 Фиксики. Компакт-диск

06:25 Аргонавты

06:45 Три кота. Шахматы

06:50 Три кота. Железная дорога

06:55 Три кота. Домашнее телевидение

07:00 Три кота. Археологи

07:05 Три кота. Рации

07:10 Три кота. Гироскутер для компота

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:35 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 10-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 233-я серия

10:00 100 мест, где поесть. 4-я серия

11:05 Маска. Танцы. Сезон 1. 2-я серия

13:45 Уральские пельмени

15:10 Собачья жизнь

17:05 Собачья жизнь-2

19:10 Босс-молокосос

21:00 Kingsman: Золотое кольцо

23:45 Kingsman: Секретная служба

01:55 Холмс и Ватсон

03:15 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:50 Новости

09:55 Хоккей с мячом. Суперкубок России. «Динамо» (Москва) - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). Прямой эфир

11:55 Один на один. Локомотив - Динамо

12:15 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Все на регби!

13:30 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - И. Махачев. П. Ян - Ш. О'Мелли. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Штутгарт»

03:00 Новости

03:05 Неизвестный спорт. Цена эмоций

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань). «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Беспилотники: война 21 века

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Киевский режим: 5 смертельных просчётов

18:00 Люди Икс: Начало. Росомаха

20:00 Росомаха: Бессмертный

22:25 Люди Икс: Тёмный Феникс

00:30 Лига выдающихся джентльменов

02:10 «V» значит Вендетта

04:10 Тайны Чапман



Звезда



05:00 Нюрнберг

05:40 Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и Владимир Басов

06:20 Иван да Марья

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Освобождение

09:45 Максим Перепелица

11:45 Легенды музыки. Вячеслав Малежик

12:10 Легенды кино. Руфина Нифонтова

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва снайперов

16:25 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

21:00 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1972. Хоккей. Матч №8

00:00 Максим Перепелица

01:30 Тень у пирса

03:00 Большая семья

04:40 Сделано в СССР

04:50 Двойной капкан



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»

07:05 «Каштанка». «Мойдодыр»

07:55 Печники

09:15 Мы - грамотеи!

09:55 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Парабели до Чулыма

10:35 Родня

12:10 Земля людей. Оленные чукчи. Там, где нет леса

12:40 Черные дыры. Белые пятна

13:20 Великие мифы. Одиссея. На пути к Итаке

13:50 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия

14:45 Рассказы из русской истории

15:35 «Раздумья на Родине». К 90-летию со дня рождения Василия Белова

16:10 Приключения Буратино

18:25 Линия жизни. Елена Санаева

19:20 Энциклопедия загадок. Тайна Тирольского ледяного человека

19:50 Безымянная звезда

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Ундервуд», Таисия Краснопевцева и друзья

00:10 В тихом омуте

02:10 Искатели. Тайна архива 44

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

05:40 Пятница News. 190-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

07:10 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 1-я серия

11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»

12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

17:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия

19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

22:30 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия - «Финал»

00:50 Страшные сказки

02:50 Пятница News. 190-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

04:30 Пятница News. 190-я серия



МИР



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:45 Зайчик

08:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Опасно для жизни!

11:50 Чужая кровь. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Чужая кровь. 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Чужая кровь. 8-я - 19-я серии



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 22 октября 2022 Программа передач СТС на 22 октября 2022 Программа передач ТНТ на 22 октября 2022 Программа передач ТНТ на 21 октября 2022 Программа передач ТНТ на 20 октября 2022









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