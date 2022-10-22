Программа передач 1 канал на 22 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 22 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 22.10.2022
03:10 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 «ПроУют»
11:10 «Поехали!»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:40 А у нас во дворе... 5-я и 6-я серии
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап I. Прямой эфир
18:00 Вечерние новости
18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером. Заглянуть в будущее: история предсказаний
23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия-Куба. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
00:45 Великие династии. Трубецкие
01:50 Моя родословная
03:10 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.