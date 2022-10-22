Программа передач 1 канал на 22 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 22 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 22.10.2022



03:10 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 «ПроУют»

11:10 «Поехали!»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:40 А у нас во дворе... 5-я и 6-я серии

16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Короткая программа. Этап I. Прямой эфир

18:00 Вечерние новости

18:20 «Снова вместе. Ледниковый период»

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером. Заглянуть в будущее: история предсказаний

23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Россия-Куба. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

00:45 Великие династии. Трубецкие

01:50 Моя родословная

03:10 Наедине со всеми

03:55 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.