Программа передач Россия 1 на 22 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Россия 1 на 22.10.2022



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Астраханская область. Вареники с творогом

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Доктор Мясников

12:35 Входя в дом, оглянись. 1-я - 4-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Душевные песни из кинофильмов

20:00 Вести

21:00 Весна перемен

00:35 Русалка

03:50 Мой белый и пушистый



В программе передач возможны изменения.