Программа передач ТВЦ на 22 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 22.10.2022



04:10 Бархатный сезон. 4-я серия

05:05 Петровка, 38

05:20 Актерские драмы. Не своим голосом

06:00 Колдовское озеро. 1-я серия

06:45 Колдовское озеро. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы

08:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди

09:45 Дуэль королев. 1-я серия

10:30 Дуэль королев. 2-я серия

11:30 События

11:45 Молодая жена

13:35 Материнское сердце. 1-я серия

14:30 События

14:50 Материнское сердце. 2-я - 4-я серии

17:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 Дряхлая власть

00:10 90-е. Менты

00:50 Специальный репортаж. Дороги большой страны

01:15 Хватит слухов! 61-я серия

01:45 Михаил Круг. Шансонье в законе

02:25 Марк Рудинштейн. Король компромата

03:05 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан

03:50 Михай Волонтир. Цыганское несчастье

04:30 10 самых... Верные вдовы

04:55 Молодая жена



В программе передач возможны изменения.