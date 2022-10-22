Программа передач ТВЦ на 22 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 22.10.2022
04:10 Бархатный сезон. 4-я серия
05:05 Петровка, 38
05:20 Актерские драмы. Не своим голосом
06:00 Колдовское озеро. 1-я серия
06:45 Колдовское озеро. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Свободная тема. Путешествие в Щапово. Античные прототипы в христианском искусстве. Продолжение беседы
08:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-бич опять идут дожди
09:45 Дуэль королев. 1-я серия
10:30 Дуэль королев. 2-я серия
11:30 События
11:45 Молодая жена
13:35 Материнское сердце. 1-я серия
14:30 События
14:50 Материнское сердце. 2-я - 4-я серии
17:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 Дряхлая власть
00:10 90-е. Менты
00:50 Специальный репортаж. Дороги большой страны
01:15 Хватит слухов! 61-я серия
01:45 Михаил Круг. Шансонье в законе
02:25 Марк Рудинштейн. Король компромата
03:05 Борис Хмельницкий. Одинокий донжуан
03:50 Михай Волонтир. Цыганское несчастье
04:30 10 самых... Верные вдовы
04:55 Молодая жена
В программе передач возможны изменения.