Программа передач 5 канал на 22 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 22 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 22.10.2022



05:00 Такая работа. Скелет в шкафу

05:25 Такая работа. Мёртвый груз

06:00 Такая работа. Тайная любовь

06:35 Такая работа. Большой куш

07:10 Такая работа. Скука смертельная

07:40 Такая работа. Шальная пуля

08:15 Такая работа. Возвращение

09:00 Светская хроника

10:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины

10:45 Холостяк. 1-я - 4-я серии

14:25 Испанец. 1-я - 4-я серии

18:05 След. Смерть по купонам

18:50 След. 200 лишних шагов

19:30 След. Фабрика маньяков

20:15 След. Автобус №26

21:05 След. Карантин

21:45 След. Несносный дом

22:30 След. Зеркало

23:15 След. Тёмная сторона

00:00 Известия. Главное

00:55 Последний мент. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.