Программа передач 5 канал на 22 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 22 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 22.10.2022
05:00 Такая работа. Скелет в шкафу
05:25 Такая работа. Мёртвый груз
06:00 Такая работа. Тайная любовь
06:35 Такая работа. Большой куш
07:10 Такая работа. Скука смертельная
07:40 Такая работа. Шальная пуля
08:15 Такая работа. Возвращение
09:00 Светская хроника
10:05 Они потрясли мир. Прохор Шаляпин. В поисках идеальной женщины
10:45 Холостяк. 1-я - 4-я серии
14:25 Испанец. 1-я - 4-я серии
18:05 След. Смерть по купонам
18:50 След. 200 лишних шагов
19:30 След. Фабрика маньяков
20:15 След. Автобус №26
21:05 След. Карантин
21:45 След. Несносный дом
22:30 След. Зеркало
23:15 След. Тёмная сторона
00:00 Известия. Главное
00:55 Последний мент. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.