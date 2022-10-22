Программа передач СТС на 22 октября 2022

Телепрограмма СТС на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 22.10.2022
05:00 Как утенок-музыкант стал футболистом
05:10 Как козлик землю держал
05:20 Исполнение желаний
05:50 Ералаш. Сезон 1. 56-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия
06:05 Фиксики. Компакт-диск
06:25 Аргонавты
06:45 Три кота. Шахматы
06:50 Три кота. Железная дорога
06:55 Три кота. Домашнее телевидение
07:00 Три кота. Археологи
07:05 Три кота. Рации
07:10 Три кота. Гироскутер для компота
07:15 Три кота
07:20 Три кота
07:30 Отель у овечек
07:35 Отель у овечек
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 10-я серия
09:30 ПроСТО кухня. 233-я серия
10:00 100 мест, где поесть. 4-я серия
11:05 Маска. Танцы. Сезон 1. 2-я серия
13:45 Уральские пельмени
15:10 Собачья жизнь
17:05 Собачья жизнь-2
19:10 Босс-молокосос
21:00 Kingsman: Золотое кольцо
23:45 Kingsman: Секретная служба
01:55 Холмс и Ватсон
03:15 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия
03:35 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия
04:00 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия
04:20 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия
04:40 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия
В программе передач возможны изменения.