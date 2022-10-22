Программа передач СТС на 22 октября 2022

Телепрограмма СТС на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 22.10.2022



05:00 Как утенок-музыкант стал футболистом

05:10 Как козлик землю держал

05:20 Исполнение желаний

05:50 Ералаш. Сезон 1. 56-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 58-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 171-я серия

06:05 Фиксики. Компакт-диск

06:25 Аргонавты

06:45 Три кота. Шахматы

06:50 Три кота. Железная дорога

06:55 Три кота. Домашнее телевидение

07:00 Три кота. Археологи

07:05 Три кота. Рации

07:10 Три кота. Гироскутер для компота

07:15 Три кота

07:20 Три кота

07:30 Отель у овечек

07:35 Отель у овечек

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Шумные соседи

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Лучший водитель во вселенной

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 12. 10-я серия

09:30 ПроСТО кухня. 233-я серия

10:00 100 мест, где поесть. 4-я серия

11:05 Маска. Танцы. Сезон 1. 2-я серия

13:45 Уральские пельмени

15:10 Собачья жизнь

17:05 Собачья жизнь-2

19:10 Босс-молокосос

21:00 Kingsman: Золотое кольцо

23:45 Kingsman: Секретная служба

01:55 Холмс и Ватсон

03:15 6 кадров. Сезон 8. 58-я серия

03:35 6 кадров. Сезон 8. 64-я серия

04:00 6 кадров. Сезон 8. 65-я серия

04:20 6 кадров. Сезон 8. 66-я серия

04:40 6 кадров. Сезон 8. 77-я серия



В программе передач возможны изменения.