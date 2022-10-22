Программа передач Матч ТВ на 22 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 22.10.2022



05:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде. Прямой эфир

07:30 Новости

07:35 Все на Матч!

09:50 Новости

09:55 Хоккей с мячом. Суперкубок России. «Динамо» (Москва) - «СКА-Нефтяник» (Хабаровск). Прямой эфир

11:55 Один на один. Локомотив - Динамо

12:15 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Все на регби!

13:30 Регби. Кубок России. Финал. «ВВА-Подмосковье» (Монино) - «Енисей-СТМ» (Красноярск). Прямой эфир

15:55 Все на Матч!

16:20 Новости

16:25 Футбол. Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» - «Бавария». Прямой эфир

18:30 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Локомотив» (Москва) - «Динамо» (Москва). Прямой эфир

21:00 Смешанные единоборства. UFC. Ч. Оливейра - И. Махачев. П. Ян - Ш. О'Мелли. Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

01:00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Штутгарт»

03:00 Новости

03:05 Неизвестный спорт. Цена эмоций

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань). «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)



В программе передач возможны изменения.