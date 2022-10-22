Программа передач РЕН ТВ на 22 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 22.10.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:20 СОВБЕЗ

15:25 Документальный спецпроект. Беспилотники: война 21 века

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Киевский режим: 5 смертельных просчётов

18:00 Люди Икс: Начало. Росомаха

20:00 Росомаха: Бессмертный

22:25 Люди Икс: Тёмный Феникс

00:30 Лига выдающихся джентльменов

02:10 «V» значит Вендетта

04:10 Тайны Чапман



В программе передач возможны изменения.