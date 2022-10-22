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Программа передач РЕН ТВ на 22 октября 2022


Телепрограмма РЕН ТВ на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач РЕН ТВ на 22.10.2022

05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:20 СОВБЕЗ
15:25 Документальный спецпроект. Беспилотники: война 21 века
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Киевский режим: 5 смертельных просчётов
18:00 Люди Икс: Начало. Росомаха
20:00 Росомаха: Бессмертный
22:25 Люди Икс: Тёмный Феникс
00:30 Лига выдающихся джентльменов
02:10 «V» значит Вендетта
04:10 Тайны Чапман

В программе передач возможны изменения.









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