Программа передач Звезда на 22 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 22.10.2022



05:00 Нюрнберг

05:40 Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и Владимир Басов

06:20 Иван да Марья

08:00 Новости дня

08:15 Морской бой

09:15 Освобождение

09:45 Максим Перепелица

11:45 Легенды музыки. Вячеслав Малежик

12:10 Легенды кино. Руфина Нифонтова

13:00 Новости дня

13:15 Время героев

13:35 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов

14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным

15:10 Не факт!

15:35 Война миров. Битва снайперов

16:25 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:30 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

21:00 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1972. Хоккей. Матч №8

00:00 Максим Перепелица

01:30 Тень у пирса

03:00 Большая семья

04:40 Сделано в СССР

04:50 Двойной капкан



В программе передач возможны изменения.