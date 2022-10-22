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Программа передач Звезда на 22 октября 2022


Телепрограмма Звезда на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Звезда на 22.10.2022

05:00 Нюрнберг
05:40 Фронтовые истории любимых актеров. Алексей Смирнов и Владимир Басов
06:20 Иван да Марья
08:00 Новости дня
08:15 Морской бой
09:15 Освобождение
09:45 Максим Перепелица
11:45 Легенды музыки. Вячеслав Малежик
12:10 Легенды кино. Руфина Нифонтова
13:00 Новости дня
13:15 Время героев
13:35 Главный день. Арктическая экспедиция УМКА-2021 и адмирал Николай Евменов
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобыстиным
15:10 Не факт!
15:35 Война миров. Битва снайперов
16:25 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:30 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
21:00 Легендарные матчи. Суперсерия СССР - Канада. 1972. Хоккей. Матч №8
00:00 Максим Перепелица
01:30 Тень у пирса
03:00 Большая семья
04:40 Сделано в СССР
04:50 Двойной капкан

В программе передач возможны изменения.









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