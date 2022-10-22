Программа передач Культура на 22 октября 2022

Телепрограмма Культура на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 22.10.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»
07:05 «Каштанка». «Мойдодыр»
07:55 Печники
09:15 Мы - грамотеи!
09:55 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Парабели до Чулыма
10:35 Родня
12:10 Земля людей. Оленные чукчи. Там, где нет леса
12:40 Черные дыры. Белые пятна
13:20 Великие мифы. Одиссея. На пути к Итаке
13:50 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия
14:45 Рассказы из русской истории
15:35 «Раздумья на Родине». К 90-летию со дня рождения Василия Белова
16:10 Приключения Буратино
18:25 Линия жизни. Елена Санаева
19:20 Энциклопедия загадок. Тайна Тирольского ледяного человека
19:50 Безымянная звезда
22:00 Агора
23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Ундервуд», Таисия Краснопевцева и друзья
00:10 В тихом омуте
02:10 Искатели. Тайна архива 44
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.