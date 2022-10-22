Программа передач Культура на 22 октября 2022

Телепрограмма Культура на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 22.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Библейский сюжет. Генри Лонгфелло «Псалом жизни»

07:05 «Каштанка». «Мойдодыр»

07:55 Печники

09:15 Мы - грамотеи!

09:55 Неизвестные маршруты России. Томская область. От Парабели до Чулыма

10:35 Родня

12:10 Земля людей. Оленные чукчи. Там, где нет леса

12:40 Черные дыры. Белые пятна

13:20 Великие мифы. Одиссея. На пути к Итаке

13:50 Земля, взгляд из космоса. 1-я серия

14:45 Рассказы из русской истории

15:35 «Раздумья на Родине». К 90-летию со дня рождения Василия Белова

16:10 Приключения Буратино

18:25 Линия жизни. Елена Санаева

19:20 Энциклопедия загадок. Тайна Тирольского ледяного человека

19:50 Безымянная звезда

22:00 Агора

23:00 Клуб «Шаболовка, 37». К 100-летию Российского джаза. Группа «Ундервуд», Таисия Краснопевцева и друзья

00:10 В тихом омуте

02:10 Искатели. Тайна архива 44

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.