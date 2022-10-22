Программа передач Пятница на 22 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 22.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
05:40 Пятница News. 190-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»
07:10 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»
08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия
09:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»
10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 1-я серия
11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»
12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия
14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия
16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия
17:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия
19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия
20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия
22:30 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия - «Финал»
00:50 Страшные сказки
02:50 Пятница News. 190-я серия
03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»
04:30 Пятница News. 190-я серия
В программе передач возможны изменения.