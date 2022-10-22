Программа передач Пятница на 22 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 22.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

05:40 Пятница News. 190-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 9-я серия - «Сибирский ФО»

07:10 Кондитер. Сезон 4. 10-я серия - «Регионы России 2»

08:40 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 6-я серия

09:10 Черный список. Сезон 2. 2-я серия - «Парикмахеры и повара»

10:00 Пробный переезд. Сезон 1. 1-я серия

11:00 Четыре дачи. Сезон 1. 4-я серия - «Ростовская область»

12:50 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия

14:20 Четыре свадьбы. Сезон 3. 36-я серия

16:00 Четыре свадьбы. Сезон 3. 38-я серия

17:40 Четыре свадьбы. Сезон 1. 8-я серия

19:10 Четыре свадьбы. Сезон 3. 35-я серия

20:50 Четыре свадьбы. Сезон 3. 39-я серия

22:30 Мистер Х. Сезон 1. 8-я серия - «Финал»

00:50 Страшные сказки

02:50 Пятница News. 190-я серия

03:20 Черный список. Сезон 1. 2-я серия - «Клининг и корпоративы»

04:30 Пятница News. 190-я серия



В программе передач возможны изменения.