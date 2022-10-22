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Программа передач МИР на 22 октября 2022


Телепрограмма МИР на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач МИР на 22.10.2022

05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:45 Зайчик
08:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Опасно для жизни!
11:50 Чужая кровь. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Чужая кровь. 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Чужая кровь. 8-я - 19-я серии

В программе передач возможны изменения.









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