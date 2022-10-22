Программа передач МИР на 22 октября 2022

Телепрограмма МИР на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 22.10.2022
05:00 Мультфильмы
06:00 Всё, как у людей
06:15 Мультфильмы
06:45 Зайчик
08:15 Мультфильмы
08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым
09:05 Слабое звено
10:00 Погода в мире
10:10 Опасно для жизни!
11:50 Чужая кровь. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Чужая кровь. 5-я - 8-я серии
18:30 Новости
18:45 Чужая кровь. 8-я - 19-я серии
В программе передач возможны изменения.