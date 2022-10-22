Программа передач МИР на 22 октября 2022

Телепрограмма МИР на 22 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 22.10.2022



05:00 Мультфильмы

06:00 Всё, как у людей

06:15 Мультфильмы

06:45 Зайчик

08:15 Мультфильмы

08:40 Исторический детектив с Николаем Валуевым

09:05 Слабое звено

10:00 Погода в мире

10:10 Опасно для жизни!

11:50 Чужая кровь. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Чужая кровь. 5-я - 8-я серии

18:30 Новости

18:45 Чужая кровь. 8-я - 19-я серии



В программе передач возможны изменения.