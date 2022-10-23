Программа передач, ТВ программа на 23 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 23 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 23.10.2022
1 канал
03:55 Россия от края до края
05:30 Вопреки всему
06:00 Новости
06:10 Вопреки всему
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 Убойная сила. Сезон 1. 8-я серия - «Ударная волна». 9-я серия - «Мера пресечения»
16:35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап I. Прямой эфир
17:55 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«
18:55 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23:45 Карибский узел
01:10 Моя родословная
01:50 Наедине со всеми
02:30 Россия от края до края
Россия 1
03:50 Мой белый и пушистый
05:35 Весомое чувство
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Входя в дом, оглянись. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Роковое наследство
03:15 Весомое чувство
ТВЦ
04:55 Молодая жена
06:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии
09:40 Здоровый смысл. 14-я серия
10:05 Гипноз и криминал
10:55 Страна чудес. Калининградская область
11:30 События
11:45 Кубанские казаки
13:55 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех не грех». Юмористический концерт
16:10 Сказка о женской дружбе
17:55 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии
21:20 Чувство правды. 1-я - 4-я серии
00:25 События
00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:50 Дом на краю
02:25 Материнское сердце. 1-я - 4-я серии
НТВ
03:35 Мент в законе-9. «Бедные люди», 3-я и 4-я серии
05:05 Инспектор Купер. Сезон 1. «Клятва», 1-я и 2-я серии
06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
11:55 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:05 Однажды...
15:00 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 «Ты супер!» Новый сезон
23:00 Звезды сошлись
00:25 Основано на реальных событиях
03:20 Мент в законе-9. «Фанат», 1-я и 2-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Опасный вираж
5 канал
05:00 Маша и Медведь
05:05 Испанец. 1-я - 4-я серии
08:00 Наш спецназ. Неудачная сделка
08:40 Наш спецназ. Биткоин или жизнь
09:35 Наш спецназ. По закону возмездия
10:25 Наш спецназ. Смертельный навар
11:15 Наш спецназ. Свидание на вылет
12:05 Наш спецназ. Поймать леща
12:55 Наш спецназ. Выживет сильнейший
13:45 Наш спецназ. Наследство босса мафии
14:40 Наш спецназ. Последнее золото Скифа
15:30 Наш спецназ. Бизнес на колесах
16:25 След. Баба в лохматой шубе
17:05 След. Искренние извинения
17:55 След. Живут студенты весело
18:40 След. Десятая заповедь
19:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона
20:15 След. Дело любителя сливок
21:00 След. Фотография с особой жестокостью
21:45 След. Не верь глазам своим
22:35 След. Мгла
23:25 След. Закопай меня живым
00:05 След. Настоящий герой
00:50 След. 200 лишних шагов
01:25 След. Проклятие по женской линии
02:00 Холостяк. 1-я - 4-я серии
Домашний
03:00 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии
06:00 6 кадров
06:30 6 кадров
06:40 Предсказания 2.2. 1-я и 2-я серии
08:35 Хроники измены
10:30 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии
14:30 Идеалистка. 1-я - 4-я серии
18:45 Пять ужинов
19:00 Ветреный. 20-я - 22-я серии
21:35 Ищу тебя. 1-я и 2-я серии
23:25 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии
02:50 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
ТНТ
04:25 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия
05:10 Comedy Баттл. 6-я серия
05:55 Открытый микрофон. 14-я серия
06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия
07:00 Снежная королева
08:30 Снежная королева-2. Перезаморозка
10:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд
11:40 Финник
13:30 Меч короля Артура
16:10 Чудо-женщина
19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 36-я серия
21:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия
23:00 Новые танцы. Сезон 2. 31-я серия
01:00 Битва экстрасенсов. 239-я серия
02:20 Битва экстрасенсов. 205-я серия
03:35 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия
04:20 Импровизация. Сезон 5. 149-я серия - «Дайджест»
СТС
05:00 Синеглазка
05:15 Лев и заяц
05:25 Кубик и Тобик
05:35 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов+. 17-я серия
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
10:40 Босс-молокосос
12:30 Человек-муравей
14:45 Человек-Муравей и Оса
17:00 Маска. Танцы. 3-я серия
18:55 Стражи Галактики
21:15 Стражи Галактики. Часть 2
23:55 Kingsman: Золотое кольцо
02:15 6 кадров
Матч ТВ
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань). «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Солеймани - Т. Ньютон. С. Сингванча - Р. Гудар
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:50 Новости
09:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амурм (Хабаровск) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
12:15 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы
15:15 Новости
15:20 Все на Матч!
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
01:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде
03:00 Новости
03:05 Неизвестный спорт. Путь к рекорду
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:25 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Сумасшедшая езда
14:40 Джона Хекс
16:05 Люди Икс: Начало. Росомаха
18:00 Росомаха: Бессмертный
20:20 Логан
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
Звезда
04:50 Двойной капкан
07:05 Морской характер
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №115
11:30 Код доступа. Северный поток. Пробить дно
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Ибрагим Дзусов
13:05 Специальный репортаж
13:45 Кремень. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
03:10 Иван да Марья
04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 В яранге горит огонь
06:55 Приключения Буратино
09:15 Обыкновенный концерт
09:45 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия
12:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин
13:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Судебные процессы в творчестве Ф.М. Достоевского
13:45 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Рембрандт. «Артаксеркс, Аман и Эсфирь»
14:15 Великолепный рогоносец
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетическое редактирование
17:15 Пешком... Москва переулочная
17:45 Передача знаний. 7-я серия
18:35 Романтика романса. Муслиму Магомаеву посвящается
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Ключ без права передачи
21:45 Дж. Верди. «Травиата». Спектакль театра «Геликон-опера». Режиссер Дмитрий Бертман
00:00 Трактирщица
01:15 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:55 Искатели. Под вуалью Незнакомки
02:40 «Икар и мудрецы». «И смех и грех»
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
05:40 Пятница News. 191-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
07:20 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия
09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
10:10 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия
11:10 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
12:10 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
13:10 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
23:30 Выживший
01:50 Избави нас от лукавого
03:30 Пятница News. 191-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:30 Пятница News. 190-я серия
МИР
05:00 Чужая кровь. 19-я и 20-я серии
06:00 Мультфильмы
07:55 Зайчик
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Знахарь
12:35 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Записки экспедитора тайной канцелярии. 7-я и 8-я серии
20:30 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Петр Первый. Завещание. 4-я серия
01:45 Таинственный остров
03:15 Мультфильмы
03:35 Наше кино. История большой любви
04:00 Чужая кровь. 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.