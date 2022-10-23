Программа передач, ТВ программа на 23 октября 2022

Программа передач телеканалов России на воскресенье 23 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 23.10.2022



1 канал



03:55 Россия от края до края

05:30 Вопреки всему

06:00 Новости

06:10 Вопреки всему

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 Убойная сила. Сезон 1. 8-я серия - «Ударная волна». 9-я серия - «Мера пресечения»

16:35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап I. Прямой эфир

17:55 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«

18:55 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр

23:45 Карибский узел

01:10 Моя родословная

01:50 Наедине со всеми

02:30 Россия от края до края



Россия 1



03:50 Мой белый и пушистый

05:35 Весомое чувство

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:30 Большие перемены

12:35 Входя в дом, оглянись. 5-я - 8-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Роковое наследство

03:15 Весомое чувство



ТВЦ



04:55 Молодая жена

06:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии

09:40 Здоровый смысл. 14-я серия

10:05 Гипноз и криминал

10:55 Страна чудес. Калининградская область

11:30 События

11:45 Кубанские казаки

13:55 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех не грех». Юмористический концерт

16:10 Сказка о женской дружбе

17:55 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии

21:20 Чувство правды. 1-я - 4-я серии

00:25 События

00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:50 Дом на краю

02:25 Материнское сердце. 1-я - 4-я серии



НТВ



03:35 Мент в законе-9. «Бедные люди», 3-я и 4-я серии

05:05 Инспектор Купер. Сезон 1. «Клятва», 1-я и 2-я серии

06:40 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

11:55 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:05 Однажды...

15:00 Своя игра

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 «Ты супер!» Новый сезон

23:00 Звезды сошлись

00:25 Основано на реальных событиях

03:20 Мент в законе-9. «Фанат», 1-я и 2-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Опасный вираж



5 канал



05:00 Маша и Медведь

05:05 Испанец. 1-я - 4-я серии

08:00 Наш спецназ. Неудачная сделка

08:40 Наш спецназ. Биткоин или жизнь

09:35 Наш спецназ. По закону возмездия

10:25 Наш спецназ. Смертельный навар

11:15 Наш спецназ. Свидание на вылет

12:05 Наш спецназ. Поймать леща

12:55 Наш спецназ. Выживет сильнейший

13:45 Наш спецназ. Наследство босса мафии

14:40 Наш спецназ. Последнее золото Скифа

15:30 Наш спецназ. Бизнес на колесах

16:25 След. Баба в лохматой шубе

17:05 След. Искренние извинения

17:55 След. Живут студенты весело

18:40 След. Десятая заповедь

19:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона

20:15 След. Дело любителя сливок

21:00 След. Фотография с особой жестокостью

21:45 След. Не верь глазам своим

22:35 След. Мгла

23:25 След. Закопай меня живым

00:05 След. Настоящий герой

00:50 След. 200 лишних шагов

01:25 След. Проклятие по женской линии

02:00 Холостяк. 1-я - 4-я серии



Домашний



03:00 Случайная невеста. 1-я - 4-я серии

06:00 6 кадров

06:30 6 кадров

06:40 Предсказания 2.2. 1-я и 2-я серии

08:35 Хроники измены

10:30 То, что нельзя купить. 1-я - 4-я серии

14:30 Идеалистка. 1-я - 4-я серии

18:45 Пять ужинов

19:00 Ветреный. 20-я - 22-я серии

21:35 Ищу тебя. 1-я и 2-я серии

23:25 Лабиринт иллюзий. 1-я - 4-я серии

02:50 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии



ТНТ



04:25 Импровизация. Сезон 5. 147-я серия

05:10 Comedy Баттл. 6-я серия

05:55 Открытый микрофон. 14-я серия

06:45 Однажды в России. Спецдайджест. 46-я серия

07:00 Снежная королева

08:30 Снежная королева-2. Перезаморозка

10:00 Снежная королева-3. Огонь и лёд

11:40 Финник

13:30 Меч короля Артура

16:10 Чудо-женщина

19:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 36-я серия

21:00 Однажды в России. Сезон 9. 227-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 9. 230-я серия

23:00 Новые танцы. Сезон 2. 31-я серия

01:00 Битва экстрасенсов. 239-я серия

02:20 Битва экстрасенсов. 205-я серия

03:35 Импровизация. Сезон 5. 148-я серия

04:20 Импровизация. Сезон 5. 149-я серия - «Дайджест»



СТС



05:00 Синеглазка

05:15 Лев и заяц

05:25 Кубик и Тобик

05:35 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов+. 17-я серия

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

10:40 Босс-молокосос

12:30 Человек-муравей

14:45 Человек-Муравей и Оса

17:00 Маска. Танцы. 3-я серия

18:55 Стражи Галактики

21:15 Стражи Галактики. Часть 2

23:55 Kingsman: Золотое кольцо

02:15 6 кадров



Матч ТВ



04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань). «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Солеймани - Т. Ньютон. С. Сингванча - Р. Гудар

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:50 Новости

09:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амурм (Хабаровск) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

12:15 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы

15:15 Новости

15:20 Все на Матч!

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

01:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде

03:00 Новости

03:05 Неизвестный спорт. Путь к рекорду

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:25 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Сумасшедшая езда

14:40 Джона Хекс

16:05 Люди Икс: Начало. Росомаха

18:00 Росомаха: Бессмертный

20:20 Логан

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



Звезда



04:50 Двойной капкан

07:05 Морской характер

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №115

11:30 Код доступа. Северный поток. Пробить дно

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Ибрагим Дзусов

13:05 Специальный репортаж

13:45 Кремень. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

03:10 Иван да Марья

04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 В яранге горит огонь

06:55 Приключения Буратино

09:15 Обыкновенный концерт

09:45 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия

12:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин

13:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Судебные процессы в творчестве Ф.М. Достоевского

13:45 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Рембрандт. «Артаксеркс, Аман и Эсфирь»

14:15 Великолепный рогоносец

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетическое редактирование

17:15 Пешком... Москва переулочная

17:45 Передача знаний. 7-я серия

18:35 Романтика романса. Муслиму Магомаеву посвящается

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Ключ без права передачи

21:45 Дж. Верди. «Травиата». Спектакль театра «Геликон-опера». Режиссер Дмитрий Бертман

00:00 Трактирщица

01:15 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:55 Искатели. Под вуалью Незнакомки

02:40 «Икар и мудрецы». «И смех и грех»

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

05:40 Пятница News. 191-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

07:20 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия

09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

10:10 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия

11:10 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

12:10 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

13:10 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия

23:30 Выживший

01:50 Избави нас от лукавого

03:30 Пятница News. 191-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:30 Пятница News. 190-я серия



МИР



05:00 Чужая кровь. 19-я и 20-я серии

06:00 Мультфильмы

07:55 Зайчик

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Знахарь

12:35 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Записки экспедитора тайной канцелярии. 7-я и 8-я серии

20:30 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Петр Первый. Завещание. 4-я серия

01:45 Таинственный остров

03:15 Мультфильмы

03:35 Наше кино. История большой любви

04:00 Чужая кровь. 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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