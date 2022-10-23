Программа передач 1 канал на 23 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 23 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 1 канал на 23.10.2022
03:55 Россия от края до края
05:30 Вопреки всему
06:00 Новости
06:10 Вопреки всему
07:00 Играй, гармонь любимая!
07:45 Часовой
08:15 Здоровье
09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея
09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости
10:15 Жизнь других
11:10 «Повара на колесах»
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
14:35 Убойная сила. Сезон 1. 8-я серия - «Ударная волна». 9-я серия - «Мера пресечения»
16:35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап I. Прямой эфир
17:55 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«
18:55 «Поем на кухне всей страной»
21:00 Время
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр
23:45 Карибский узел
01:10 Моя родословная
01:50 Наедине со всеми
02:30 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.