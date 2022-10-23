Программа передач 1 канал на 23 октября 2022

Телепрограмма 1 канала на 23 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 1 канал на 23.10.2022



03:55 Россия от края до края

05:30 Вопреки всему

06:00 Новости

06:10 Вопреки всему

07:00 Играй, гармонь любимая!

07:45 Часовой

08:15 Здоровье

09:20 «Мечталлион». Национальная Лотерея

09:40 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым

10:00 Новости

10:15 Жизнь других

11:10 «Повара на колесах»

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

14:35 Убойная сила. Сезон 1. 8-я серия - «Ударная волна». 9-я серия - «Мера пресечения»

16:35 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при России-2022. Произвольная программа. Этап I. Прямой эфир

17:55 Романовы. 4-я серия - «Пётр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна«

18:55 «Поем на кухне всей страной»

21:00 Время

22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр

23:45 Карибский узел

01:10 Моя родословная

01:50 Наедине со всеми

02:30 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.