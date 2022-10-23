Программа передач Россия 1 на 23 октября 2022

Телепрограмма Россия 1 на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Россия 1 на 23.10.2022
03:50 Мой белый и пушистый
05:35 Весомое чувство
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Входя в дом, оглянись. 5-я - 8-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Роковое наследство
03:15 Весомое чувство
В программе передач возможны изменения.