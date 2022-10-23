Программа передач ТВЦ на 23 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 23.10.2022



04:55 Молодая жена

06:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии

09:40 Здоровый смысл. 14-я серия

10:05 Гипноз и криминал

10:55 Страна чудес. Калининградская область

11:30 События

11:45 Кубанские казаки

13:55 Москва резиновая

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех не грех». Юмористический концерт

16:10 Сказка о женской дружбе

17:55 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии

21:20 Чувство правды. 1-я - 4-я серии

00:25 События

00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:50 Дом на краю

02:25 Материнское сердце. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.