Программа передач ТВЦ на 23 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 23.10.2022
04:55 Молодая жена
06:30 Звоните в полицию! 1-я - 4-я серии
09:40 Здоровый смысл. 14-я серия
10:05 Гипноз и криминал
10:55 Страна чудес. Калининградская область
11:30 События
11:45 Кубанские казаки
13:55 Москва резиновая
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех не грех». Юмористический концерт
16:10 Сказка о женской дружбе
17:55 Возраст счастья. 1-я - 4-я серии
21:20 Чувство правды. 1-я - 4-я серии
00:25 События
00:40 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:50 Дом на краю
02:25 Материнское сердце. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.