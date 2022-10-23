Программа передач 5 канал на 23 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 23 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 23.10.2022



05:00 Маша и Медведь

05:05 Испанец. 1-я - 4-я серии

08:00 Наш спецназ. Неудачная сделка

08:40 Наш спецназ. Биткоин или жизнь

09:35 Наш спецназ. По закону возмездия

10:25 Наш спецназ. Смертельный навар

11:15 Наш спецназ. Свидание на вылет

12:05 Наш спецназ. Поймать леща

12:55 Наш спецназ. Выживет сильнейший

13:45 Наш спецназ. Наследство босса мафии

14:40 Наш спецназ. Последнее золото Скифа

15:30 Наш спецназ. Бизнес на колесах

16:25 След. Баба в лохматой шубе

17:05 След. Искренние извинения

17:55 След. Живут студенты весело

18:40 След. Десятая заповедь

19:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона

20:15 След. Дело любителя сливок

21:00 След. Фотография с особой жестокостью

21:45 След. Не верь глазам своим

22:35 След. Мгла

23:25 След. Закопай меня живым

00:05 След. Настоящий герой

00:50 След. 200 лишних шагов

01:25 След. Проклятие по женской линии

02:00 Холостяк. 1-я - 4-я серии



В программе передач возможны изменения.