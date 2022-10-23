Программа передач 5 канал на 23 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 23 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 23.10.2022
05:00 Маша и Медведь
05:05 Испанец. 1-я - 4-я серии
08:00 Наш спецназ. Неудачная сделка
08:40 Наш спецназ. Биткоин или жизнь
09:35 Наш спецназ. По закону возмездия
10:25 Наш спецназ. Смертельный навар
11:15 Наш спецназ. Свидание на вылет
12:05 Наш спецназ. Поймать леща
12:55 Наш спецназ. Выживет сильнейший
13:45 Наш спецназ. Наследство босса мафии
14:40 Наш спецназ. Последнее золото Скифа
15:30 Наш спецназ. Бизнес на колесах
16:25 След. Баба в лохматой шубе
17:05 След. Искренние извинения
17:55 След. Живут студенты весело
18:40 След. Десятая заповедь
19:30 След. Дедушка с татуировкой тромбона
20:15 След. Дело любителя сливок
21:00 След. Фотография с особой жестокостью
21:45 След. Не верь глазам своим
22:35 След. Мгла
23:25 След. Закопай меня живым
00:05 След. Настоящий герой
00:50 След. 200 лишних шагов
01:25 След. Проклятие по женской линии
02:00 Холостяк. 1-я - 4-я серии
В программе передач возможны изменения.