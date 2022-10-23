Программа передач СТС на 23 октября 2022

Телепрограмма СТС на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач СТС на 23.10.2022
05:00 Синеглазка
05:15 Лев и заяц
05:25 Кубик и Тобик
05:35 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики
06:25 Мультфильмы
06:45 Три кота
07:30 Царевны
07:55 Шоу «Уральских пельменей»
09:00 Рогов+. 17-я серия
10:00 Шоу «Уральских пельменей»
10:40 Босс-молокосос
12:30 Человек-муравей
14:45 Человек-Муравей и Оса
17:00 Маска. Танцы. 3-я серия
18:55 Стражи Галактики
21:15 Стражи Галактики. Часть 2
23:55 Kingsman: Золотое кольцо
02:15 6 кадров
В программе передач возможны изменения.