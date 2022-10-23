Программа передач СТС на 23 октября 2022

Телепрограмма СТС на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 23.10.2022



05:00 Синеглазка

05:15 Лев и заяц

05:25 Кубик и Тобик

05:35 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 59-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 60-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики

06:25 Мультфильмы

06:45 Три кота

07:30 Царевны

07:55 Шоу «Уральских пельменей»

09:00 Рогов+. 17-я серия

10:00 Шоу «Уральских пельменей»

10:40 Босс-молокосос

12:30 Человек-муравей

14:45 Человек-Муравей и Оса

17:00 Маска. Танцы. 3-я серия

18:55 Стражи Галактики

21:15 Стражи Галактики. Часть 2

23:55 Kingsman: Золотое кольцо

02:15 6 кадров



В программе передач возможны изменения.