Программа передач Матч ТВ на 23 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 23.10.2022
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань). «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Солеймани - Т. Ньютон. С. Сингванча - Р. Гудар
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:50 Новости
09:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амурм (Хабаровск) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир
12:15 Все на Матч!
12:55 Новости
13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы
15:15 Новости
15:20 Все на Матч!
15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир
17:55 Все на Матч!
18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир
21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Наполи». Прямой эфир
23:45 Все на Матч!
00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
01:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде
03:00 Новости
03:05 Неизвестный спорт. Путь к рекорду
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
В программе передач возможны изменения.