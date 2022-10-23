Программа передач Матч ТВ на 23 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 23.10.2022



04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Динамо - Ак Барс» (Казань). «Уралочка-НТМК» (Свердловская область)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. К. Солеймани - Т. Ньютон. С. Сингванча - Р. Гудар

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:50 Новости

09:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Амурм (Хабаровск) - «Спартак» (Москва). Прямой эфир

12:15 Все на Матч!

12:55 Новости

13:00 Бокс. Чемпионат России. Женщины. Финалы

15:15 Новости

15:20 Все на Матч!

15:55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС (Казань) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Прямой эфир

17:55 Все на Матч!

18:55 Футбол. Российская Премьер-Лига. «Ахмат» (Грозный) - «Торпедо» (Москва). Прямой эфир

21:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым

21:40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - «Наполи». Прямой эфир

23:45 Все на Матч!

00:30 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

01:00 Смешанные единоборства. One FC. Дж. Линекер - Ф. Андраде

03:00 Новости

03:05 Неизвестный спорт. Путь к рекорду

04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)



В программе передач возможны изменения.