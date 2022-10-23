Программа передач РЕН ТВ на 23 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач РЕН ТВ на 23.10.2022



05:00 Тайны Чапман

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Самая народная программа

09:25 Знаете ли вы, что?

10:25 Наука и техника

11:30 Неизвестная история

12:30 Новости

13:00 Сумасшедшая езда

14:40 Джона Хекс

16:05 Люди Икс: Начало. Росомаха

18:00 Росомаха: Бессмертный

20:20 Логан

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы



В программе передач возможны изменения.