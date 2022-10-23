Программа передач РЕН ТВ на 23 октября 2022

Телепрограмма РЕН ТВ на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач РЕН ТВ на 23.10.2022
05:00 Тайны Чапман
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Самая народная программа
09:25 Знаете ли вы, что?
10:25 Наука и техника
11:30 Неизвестная история
12:30 Новости
13:00 Сумасшедшая езда
14:40 Джона Хекс
16:05 Люди Икс: Начало. Росомаха
18:00 Росомаха: Бессмертный
20:20 Логан
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
В программе передач возможны изменения.