Программа передач Звезда на 23 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 23.10.2022



04:50 Двойной капкан

07:05 Морской характер

09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым

09:25 Служу России

09:55 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №115

11:30 Код доступа. Северный поток. Пробить дно

12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Ибрагим Дзусов

13:05 Специальный репортаж

13:45 Кремень. 1-я - 4-я серии

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:45 Легенды советского сыска

23:00 Фетисов

23:45 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии

03:10 Иван да Марья

04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»



В программе передач возможны изменения.