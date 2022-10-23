Программа передач Звезда на 23 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 23.10.2022
04:50 Двойной капкан
07:05 Морской характер
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 Служу России
09:55 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №115
11:30 Код доступа. Северный поток. Пробить дно
12:15 Легенды армии с Александром Маршалом. Ибрагим Дзусов
13:05 Специальный репортаж
13:45 Кремень. 1-я - 4-я серии
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Легенды советского сыска
23:00 Фетисов
23:45 Колье Шарлотты. 1-я - 3-я серии
03:10 Иван да Марья
04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»
В программе передач возможны изменения.