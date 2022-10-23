Программа передач Культура на 23 октября 2022

Телепрограмма Культура на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Культура на 23.10.2022
03:00 Перерыв в вещании
06:30 В яранге горит огонь
06:55 Приключения Буратино
09:15 Обыкновенный концерт
09:45 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»
10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия
12:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин
13:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Судебные процессы в творчестве Ф.М. Достоевского
13:45 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Рембрандт. «Артаксеркс, Аман и Эсфирь»
14:15 Великолепный рогоносец
16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетическое редактирование
17:15 Пешком... Москва переулочная
17:45 Передача знаний. 7-я серия
18:35 Романтика романса. Муслиму Магомаеву посвящается
19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20:10 Ключ без права передачи
21:45 Дж. Верди. «Травиата». Спектакль театра «Геликон-опера». Режиссер Дмитрий Бертман
00:00 Трактирщица
01:15 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»
01:55 Искатели. Под вуалью Незнакомки
02:40 «Икар и мудрецы». «И смех и грех»
03:00 Перерыв в вещании
В программе передач возможны изменения.