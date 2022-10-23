Программа передач Культура на 23 октября 2022

Телепрограмма Культура на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 23.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 В яранге горит огонь

06:55 Приключения Буратино

09:15 Обыкновенный концерт

09:45 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»

10:25 Большие и маленькие. Сезон 4. 8-я серия

12:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин

13:05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. Судебные процессы в творчестве Ф.М. Достоевского

13:45 «Элементы» с Ильёй Доронченковым». Рембрандт. «Артаксеркс, Аман и Эсфирь»

14:15 Великолепный рогоносец

16:30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком. Генетическое редактирование

17:15 Пешком... Москва переулочная

17:45 Передача знаний. 7-я серия

18:35 Романтика романса. Муслиму Магомаеву посвящается

19:30 Новости культуры с Владиславом Флярковским

20:10 Ключ без права передачи

21:45 Дж. Верди. «Травиата». Спектакль театра «Геликон-опера». Режиссер Дмитрий Бертман

00:00 Трактирщица

01:15 Диалоги о животных. 8-я серия - «Калининградский зоопарк»

01:55 Искатели. Под вуалью Незнакомки

02:40 «Икар и мудрецы». «И смех и грех»

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.