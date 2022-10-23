Программа передач Пятница на 23 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Пятница на 23.10.2022
05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
05:40 Пятница News. 191-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
07:20 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия
09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
10:10 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия
11:10 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
12:10 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
13:10 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
23:30 Выживший
01:50 Избави нас от лукавого
03:30 Пятница News. 191-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:30 Пятница News. 190-я серия
В программе передач возможны изменения.