Программа передач Пятница на 23 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 23.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»

05:40 Пятница News. 191-я серия

06:10 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»

07:20 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»

08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия

09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»

10:10 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия

11:10 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»

12:10 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»

13:10 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»

14:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

18:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

20:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия

23:30 Выживший

01:50 Избави нас от лукавого

03:30 Пятница News. 191-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»

04:30 Пятница News. 190-я серия



В программе передач возможны изменения.