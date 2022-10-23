Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие





Программа передач Пятница на 23 октября 2022


Телепрограмма Пятница на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Пятница на 23.10.2022

05:00 Черный список. Сезон 2. 4-я серия - «Няни и сантехники»
05:40 Пятница News. 191-я серия
06:10 Кондитер. Сезон 4. 11-я серия - «Cеверо-Западный ФО»
07:20 Кондитер. Сезон 4. 12-я серия - «Финал»
08:30 Мамы Пятницы 4. Сезон 1. 5-я серия
09:00 На ножах. Сезон 7. 4-я серия - «Оренбург. Мангал 56»
10:10 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия
11:10 На ножах. Сезон 7. 3-я серия - «Оренбург. Опера»
12:10 На ножах. Сезон 7. 5-я серия - «Санкт-Петербург. ФилоСовия»
13:10 На ножах. Сезон 7. 9-я серия - «Краснодар. Колесница»
14:20 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
18:50 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
20:50 Адский шеф. Сезон 1. 10-я серия
23:30 Выживший
01:50 Избави нас от лукавого
03:30 Пятница News. 191-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 1-я серия - «Тату-мастера и детские аниматоры»
04:30 Пятница News. 190-я серия

В программе передач возможны изменения.









  • Программа передач Пятница на 24 октября 2022
  • Программа передач Пятница на 20 октября 2022
  • Программа передач Пятница на 21 октября 2022
  • Программа передач Пятница на 22 октября 2022
  • Программа передач ТНТ на 23 октября 2022
    •




    Расписание матчей Лиги чемпионов 2022/2023. Где смотреть в прямом эфире трансляции 25 и 26 октября

    Расписание плей-офф Лиги чемпионов 2022 2023

    В групповом этапе Лиги чемпионов по футболу сезона 2022/2023 принимают участие лучшие команды европейского континента.

    Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 22 октября, результаты игр

    НХЛ 2022 2023

    Представлено расписание матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание матчей КХЛ-2022/2023 на 22 октября, результаты, где смотреть прямые трансляции

    КХЛ 2022 2023

    Представлено расписание трансляций матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона 2022/2023 на каналах ТВ и результаты состоявшихся игр по хоккею.

    Расписание трансляций РФПЛ 2022/2023. Турнирная таблица, результаты. 14-й тур чемпионата России

    Чемпионат России по футболу 2022 2023, Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начался 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    Формула-1 2022 - календарь гонок, полное расписание сезона Ф1

    Формула 1 в сезоне 2022

    Чемпионат Формулы-1 в 2022 году стартовал в Бахрейне 20 марта и завершится 20 ноября в Абу-Даби.











    Где находится Харьков на карте Украины, карта Харькова
    Где находится Шебекино на карте Белгородской области России
    Локомотив - Динамо 22 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Факел - Ростов 22 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Пари НН - Краснодар 22 октября 2022. Время начала, где смотреть прямую трансляцию
    Коронавирус - статистика на сегодня 22 октября 2022 в России, Москве и Московской области
    Где находится Венгрия на карте Европы, карта Венгрии с городами
    Где находится Румыния на карте Европы, карта Румынии с городами
    Карта Европы со странами и столицами крупно на русском языке
    Где находится Днепропетровск на карте Украины, карта Днепропетровска
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru