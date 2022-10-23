Программа передач МИР на 23 октября 2022

Телепрограмма МИР на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач МИР на 23.10.2022



05:00 Чужая кровь. 19-я и 20-я серии

06:00 Мультфильмы

07:55 Зайчик

09:30 ФазендаЛайф

10:00 Новости

10:10 Знахарь

12:35 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии

16:00 Новости

16:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 7-я серии

18:30 Вместе

19:30 Записки экспедитора тайной канцелярии. 7-я и 8-я серии

20:30 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии

00:00 Вместе

01:00 Петр Первый. Завещание. 4-я серия

01:45 Таинственный остров

03:15 Мультфильмы

03:35 Наше кино. История большой любви

04:00 Чужая кровь. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.