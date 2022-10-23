Программа передач МИР на 23 октября 2022

Телепрограмма МИР на 23 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач МИР на 23.10.2022
05:00 Чужая кровь. 19-я и 20-я серии
06:00 Мультфильмы
07:55 Зайчик
09:30 ФазендаЛайф
10:00 Новости
10:10 Знахарь
12:35 Записки экспедитора тайной канцелярии. 1-я - 5-я серии
16:00 Новости
16:15 Записки экспедитора тайной канцелярии. 5-я - 7-я серии
18:30 Вместе
19:30 Записки экспедитора тайной канцелярии. 7-я и 8-я серии
20:30 Петр Первый. Завещание. 1-я - 4-я серии
00:00 Вместе
01:00 Петр Первый. Завещание. 4-я серия
01:45 Таинственный остров
03:15 Мультфильмы
03:35 Наше кино. История большой любви
04:00 Чужая кровь. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.