Программа передач, ТВ программа на 24 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 24 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 24.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 5-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 5-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:00 Бесогон ТВ
23:55 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
03:55 Морозова. Сезон 2. 25-я серия - «На переходе»
ТВЦ
04:25 Материнское сердце. 4-я серия
05:20 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Большое кино. Д'Артаньян и три мушкетёра
08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я серия
09:52 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Отравленная жизнь. 1-я серия
12:45 Отравленная жизнь. 2-я серия
13:40 Мой герой. Анатолий Руденко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия
16:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия
17:00 «90-е. Звезды из «ящика»
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны
23:05 Знак качества. Рыба
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Конечная остановка. Как умирали советские актёры
01:25 Клуб первых жен
02:05 Шестидневная война. Тост маршала Гречко
02:45 Истории спасения. Пропал с радара
03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия
03:54 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Опасный вираж
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Дамские страсти
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Мать в тюрьму - детей в детдом?
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 1-я серия
21:05 Тверская. 2-я серия
22:10 Балабол-5. «Отец-командир», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии
02:20 Мент в законе-9. «Фанат», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Пауки
5 канал
05:00 Известия
05:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:25 Купчино. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Купчино. 4-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Купчино. 8-я - 10-я серии
20:05 След. Синдром Золушки
20:55 След. Дом без адреса
21:40 След. Чужими руками
22:20 След. Мертвецкий гамбит
23:10 Свои-5. Обратная сторона величия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тоненький ледок
01:15 След. Незнание - сила
01:50 След. Мужчина на миллион
02:30 След. Фотография с особой жестокостью
03:05 Детективы. В объятиях морфея
03:40 Детективы. Золотой мальчик
04:05 Детективы. Ни за что
04:35 Детективы. Головная боль
Домашний
02:50 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
06:00 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
09:30 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:40 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»
13:40 Порча. Чёрный угол
14:15 Знахарка. Кандалы
14:45 Верну любимого. Тень
15:20 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии
19:00 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Экспресс-приворот«. «Отвращение«
00:05 Знахарка. Кандалы
00:40 Верну любимого. Тень
01:10 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»
02:00 Восток-Запад. 25-я серия
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:20 Импровизация. Сезон 5. 149-я серия - «Дайджест»
05:10 Comedy Баттл. 7-я серия
05:55 Открытый микрофон. 15-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
07:00 Интерны. 54-я - 57-я серии
09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 36-я серия
11:00 Универ. Сезон 7. 307-я - 313-я серии
14:30 СашаТаня. Сезон 4. 122-я - 130-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 5. 200-я - 203-я серии
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 41-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 42-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия
23:35 Чудо-женщина
02:15 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия
03:05 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия
03:50 Comedy Баттл. 8-я серия
04:40 Comedy Баттл. 9-я серия
СТС
05:00 Мультфильмы
05:50 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия
05:55 Ералаш. Сезон 1. 62-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия
06:05 Три кота. Золотая рыбка
06:10 Три кота. Цирковое представление
06:15 Забавные истории
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:40 100 мест, где поесть. 4-я серия
09:40 Талантливый мистер Рипли
12:25 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 14-я серии
20:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла
21:55 Пит и его дракон
23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 33-я серия
00:55 Холмс и Ватсон
02:15 6 кадров. Сезон 6. 5-я - 12-я серии
Матч ТВ
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Ломбард - Л. Хант
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Специальный репортаж
10:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:10 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:50 Громко
14:50 Новости
14:55 Футбол. Первая Лига. «Енисей» (Красноярск) - «Уфа». Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
22:05 Тотальный футбол
22:35 Один на один. Барселона - Бавария
22:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
00:00 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Красный Яр» (Красноярск)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
03:50 Специальный репортаж
04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Люди Икс: Тёмный Феникс
22:00 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Документальный спецпроект
00:30 Киллер
02:20 Самые шокирующие гипотезы
03:10 Тайны Чапман
Звезда
04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»
05:05 Оружие Победы
05:15 Герой 115
06:30 24 октября - День подразделений специального назначения
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
17:25 Освобождение
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морские сражения. «Александр Маринеско: битва за «Чистую» воду»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. За фасадом стальной пары - Вера Мухина
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»
00:40 Следствием установлено...
02:10 В добрый час
03:45 Оружие Победы
03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва романтическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Котёл алхимика. Искусство преображения человека
11:10 ХX век. «Легенды и быль о Янтарной комнате». 1990
11:55 Спектакль «Поминальная молитва«
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Возрождение дирижабля
17:10 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр
18:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «У меня нет времени говорить неправду». 80 лет со дня рождения Динары Асановой
21:30 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком
22:10 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия
23:20 Цвет времени. Николай Ге
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Николай Гоголь. «Мертвые души. Том II»
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 1-й
00:45 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви
01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»
05:30 Пятница News. 190-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»
06:50 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»
08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 12-я серия
09:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 13-я серия
10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго«
11:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»
12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия - «Краснодарский край»
13:30 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»
14:30 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»
15:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»
16:40 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»
17:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»
19:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
21:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия
23:00 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия - «Сахалин»
00:00 Избави нас от лукавого
01:50 Пятница News. 192-я серия
02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 9-я серия
03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 10-я серия
03:40 Пятница News. 191-я серия
04:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»
МИР
05:00 Чужая кровь. 2-я - 8-я серии
10:00 Новости
10:10 Белорусский стандарт
10:20 Чужая кровь. 8-я - 10-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:00 Член правительства
03:40 Наше кино. История большой любви
04:05 Чужая кровь. 11-я и 12-я серии
Время начала передач - московское.