Программа передач, ТВ программа на 24 октября 2022

Программа передач телеканалов России на понедельник 24 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 24.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 5-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 5-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:00 Бесогон ТВ

23:55 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

03:55 Морозова. Сезон 2. 25-я серия - «На переходе»



ТВЦ



04:25 Материнское сердце. 4-я серия

05:20 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Большое кино. Д'Артаньян и три мушкетёра

08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я серия

09:52 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Отравленная жизнь. 1-я серия

12:45 Отравленная жизнь. 2-я серия

13:40 Мой герой. Анатолий Руденко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия

16:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия

17:00 «90-е. Звезды из «ящика»

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны

23:05 Знак качества. Рыба

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Конечная остановка. Как умирали советские актёры

01:25 Клуб первых жен

02:05 Шестидневная война. Тост маршала Гречко

02:45 Истории спасения. Пропал с радара

03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия

03:54 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия

04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Опасный вираж

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Дамские страсти

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Мать в тюрьму - детей в детдом?

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 1-я серия

21:05 Тверская. 2-я серия

22:10 Балабол-5. «Отец-командир», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии

02:20 Мент в законе-9. «Фанат», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Пауки



5 канал



05:00 Известия

05:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:25 Купчино. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Купчино. 4-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Купчино. 8-я - 10-я серии

20:05 След. Синдром Золушки

20:55 След. Дом без адреса

21:40 След. Чужими руками

22:20 След. Мертвецкий гамбит

23:10 Свои-5. Обратная сторона величия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тоненький ледок

01:15 След. Незнание - сила

01:50 След. Мужчина на миллион

02:30 След. Фотография с особой жестокостью

03:05 Детективы. В объятиях морфея

03:40 Детективы. Золотой мальчик

04:05 Детективы. Ни за что

04:35 Детективы. Головная боль



Домашний



02:50 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

06:00 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

09:30 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:40 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»

13:40 Порча. Чёрный угол

14:15 Знахарка. Кандалы

14:45 Верну любимого. Тень

15:20 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии

19:00 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Экспресс-приворот«. «Отвращение«

00:05 Знахарка. Кандалы

00:40 Верну любимого. Тень

01:10 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»

02:00 Восток-Запад. 25-я серия

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:20 Импровизация. Сезон 5. 149-я серия - «Дайджест»

05:10 Comedy Баттл. 7-я серия

05:55 Открытый микрофон. 15-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

07:00 Интерны. 54-я - 57-я серии

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 36-я серия

11:00 Универ. Сезон 7. 307-я - 313-я серии

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 122-я - 130-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 5. 200-я - 203-я серии

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 41-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 42-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия

23:35 Чудо-женщина

02:15 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия

03:50 Comedy Баттл. 8-я серия

04:40 Comedy Баттл. 9-я серия



СТС



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 62-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия

06:05 Три кота. Золотая рыбка

06:10 Три кота. Цирковое представление

06:15 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:40 100 мест, где поесть. 4-я серия

09:40 Талантливый мистер Рипли

12:25 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 14-я серии

20:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

21:55 Пит и его дракон

23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 33-я серия

00:55 Холмс и Ватсон

02:15 6 кадров. Сезон 6. 5-я - 12-я серии



Матч ТВ



04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Ломбард - Л. Хант

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Специальный репортаж

10:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:10 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:50 Громко

14:50 Новости

14:55 Футбол. Первая Лига. «Енисей» (Красноярск) - «Уфа». Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

22:05 Тотальный футбол

22:35 Один на один. Барселона - Бавария

22:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

00:00 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Красный Яр» (Красноярск)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

03:50 Специальный репортаж

04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Люди Икс: Тёмный Феникс

22:00 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Документальный спецпроект

00:30 Киллер

02:20 Самые шокирующие гипотезы

03:10 Тайны Чапман



Звезда



04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»

05:05 Оружие Победы

05:15 Герой 115

06:30 24 октября - День подразделений специального назначения

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

17:25 Освобождение

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морские сражения. «Александр Маринеско: битва за «Чистую» воду»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. За фасадом стальной пары - Вера Мухина

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»

00:40 Следствием установлено...

02:10 В добрый час

03:45 Оружие Победы

03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва романтическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Котёл алхимика. Искусство преображения человека

11:10 ХX век. «Легенды и быль о Янтарной комнате». 1990

11:55 Спектакль «Поминальная молитва«

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Возрождение дирижабля

17:10 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр

18:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «У меня нет времени говорить неправду». 80 лет со дня рождения Динары Асановой

21:30 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком

22:10 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия

23:20 Цвет времени. Николай Ге

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Николай Гоголь. «Мертвые души. Том II»

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 1-й

00:45 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви

01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 190-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:50 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 12-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 13-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго«

11:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия - «Краснодарский край»

13:30 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

14:30 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

15:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

16:40 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

17:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия - «Сахалин»

00:00 Избави нас от лукавого

01:50 Пятница News. 192-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 9-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 10-я серия

03:40 Пятница News. 191-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»



МИР



05:00 Чужая кровь. 2-я - 8-я серии

10:00 Новости

10:10 Белорусский стандарт

10:20 Чужая кровь. 8-я - 10-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:00 Член правительства

03:40 Наше кино. История большой любви

04:05 Чужая кровь. 11-я и 12-я серии



Время начала передач - московское.



















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