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Программа передач ТВЦ на 24 октября 2022


Телепрограмма ТВЦ на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач ТВЦ на 24.10.2022

04:25 Материнское сердце. 4-я серия
05:20 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Большое кино. Д'Артаньян и три мушкетёра
08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я серия
09:52 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 2-я серия
10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Отравленная жизнь. 1-я серия
12:45 Отравленная жизнь. 2-я серия
13:40 Мой герой. Анатолий Руденко
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия
16:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия
17:00 «90-е. Звезды из «ящика»
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны
23:05 Знак качества. Рыба
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Конечная остановка. Как умирали советские актёры
01:25 Клуб первых жен
02:05 Шестидневная война. Тост маршала Гречко
02:45 Истории спасения. Пропал с радара
03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия
03:54 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия
04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова

В программе передач возможны изменения.









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