Программа передач ТВЦ на 24 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 24.10.2022



04:25 Материнское сердце. 4-я серия

05:20 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Большое кино. Д'Артаньян и три мушкетёра

08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 1-я серия

09:52 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 2-я серия

10:45 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Отравленная жизнь. 1-я серия

12:45 Отравленная жизнь. 2-я серия

13:40 Мой герой. Анатолий Руденко

14:30 События

14:50 Город новостей

15:05 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия

16:00 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия

17:00 «90-е. Звезды из «ящика»

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Звёздно-полосатые войны

23:05 Знак качества. Рыба

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Конечная остановка. Как умирали советские актёры

01:25 Клуб первых жен

02:05 Шестидневная война. Тост маршала Гречко

02:45 Истории спасения. Пропал с радара

03:10 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 1-я серия

03:54 Золотая кровь. Чёрный Орлов. 2-я серия

04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова



В программе передач возможны изменения.