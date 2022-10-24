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Программа передач НТВ на 24 октября 2022


Телепрограмма НТВ на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач НТВ на 24.10.2022

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Опасный вираж
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Дамские страсти
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Мать в тюрьму - детей в детдом?
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 1-я серия
21:05 Тверская. 2-я серия
22:10 Балабол-5. «Отец-командир», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-2. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии
02:20 Мент в законе-9. «Фанат», 3-я и 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Пауки

В программе передач возможны изменения.









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