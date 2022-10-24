Программа передач НТВ на 24 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 24.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Опасный вираж

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Дамские страсти

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Афганский след», 1-я и 2-я серии. «Дед», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Мать в тюрьму - детей в детдом?

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 1-я серия

21:05 Тверская. 2-я серия

22:10 Балабол-5. «Отец-командир», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-2. «Не будьте жадными», 1-я и 2-я серии

02:20 Мент в законе-9. «Фанат», 3-я и 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Пауки



В программе передач возможны изменения.