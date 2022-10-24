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Программа передач 5 канал на 24 октября 2022


Телепрограмма 5 канала на 24 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.

Программа передач 5 канал на 24.10.2022

05:00 Известия
05:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии
09:00 Известия
09:25 Купчино. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:25 Купчино. 4-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Купчино. 8-я - 10-я серии
20:05 След. Синдром Золушки
20:55 След. Дом без адреса
21:40 След. Чужими руками
22:20 След. Мертвецкий гамбит
23:10 Свои-5. Обратная сторона величия
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Тоненький ледок
01:15 След. Незнание - сила
01:50 След. Мужчина на миллион
02:30 След. Фотография с особой жестокостью
03:05 Детективы. В объятиях морфея
03:40 Детективы. Золотой мальчик
04:05 Детективы. Ни за что
04:35 Детективы. Головная боль

В программе передач возможны изменения.









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