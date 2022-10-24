Программа передач 5 канал на 24 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 24 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 24.10.2022



05:00 Известия

05:25 В июне 41-го. 1-я - 4-я серии

09:00 Известия

09:25 Купчино. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:25 Купчино. 4-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Купчино. 8-я - 10-я серии

20:05 След. Синдром Золушки

20:55 След. Дом без адреса

21:40 След. Чужими руками

22:20 След. Мертвецкий гамбит

23:10 Свои-5. Обратная сторона величия

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Тоненький ледок

01:15 След. Незнание - сила

01:50 След. Мужчина на миллион

02:30 След. Фотография с особой жестокостью

03:05 Детективы. В объятиях морфея

03:40 Детективы. Золотой мальчик

04:05 Детективы. Ни за что

04:35 Детективы. Головная боль



В программе передач возможны изменения.