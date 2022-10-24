Программа передач Домашний на 24 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Домашний на 24.10.2022
02:50 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии
06:00 6 кадров
06:30 По делам несовершеннолетних
09:30 Давай разведёмся!
10:25 Тест на отцовство
12:40 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»
13:40 Порча. Чёрный угол
14:15 Знахарка. Кандалы
14:45 Верну любимого. Тень
15:20 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии
19:00 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии
23:00 Порча. «Экспресс-приворот«. «Отвращение«
00:05 Знахарка. Кандалы
00:40 Верну любимого. Тень
01:10 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»
02:00 Восток-Запад. 25-я серия
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В программе передач возможны изменения.