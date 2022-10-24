Программа передач Домашний на 24 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 24.10.2022



02:50 Семейная тайна. 1-я - 4-я серии

06:00 6 кадров

06:30 По делам несовершеннолетних

09:30 Давай разведёмся!

10:25 Тест на отцовство

12:40 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»

13:40 Порча. Чёрный угол

14:15 Знахарка. Кандалы

14:45 Верну любимого. Тень

15:20 Любовь не картошка. 1-я - 4-я серии

19:00 Верь своему мужу. 1-я - 4-я серии

23:00 Порча. «Экспресс-приворот«. «Отвращение«

00:05 Знахарка. Кандалы

00:40 Верну любимого. Тень

01:10 Понять. Простить. «Заслужить любовь». «Благие намерения»

02:00 Восток-Запад. 25-я серия

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.