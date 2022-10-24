Программа передач ТНТ на 24 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 24.10.2022



04:20 Импровизация. Сезон 5. 149-я серия - «Дайджест»

05:10 Comedy Баттл. 7-я серия

05:55 Открытый микрофон. 15-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

07:00 Интерны. 54-я - 57-я серии

09:00 Звезды в Африке. Сезон 3. 36-я серия

11:00 Универ. Сезон 7. 307-я - 313-я серии

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 122-я - 130-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 5. 200-я - 203-я серии

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 41-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 42-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 9-я серия

23:35 Чудо-женщина

02:15 Импровизация. Сезон 5. 150-я серия

03:05 Импровизация. Сезон 5. 151-я серия

03:50 Comedy Баттл. 8-я серия

04:40 Comedy Баттл. 9-я серия



В программе передач возможны изменения.