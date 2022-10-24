Программа передач СТС на 24 октября 2022

Телепрограмма СТС на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач СТС на 24.10.2022



05:00 Мультфильмы

05:50 Ералаш. Сезон 1. 61-я серия

05:55 Ералаш. Сезон 1. 62-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 285-я серия

06:05 Три кота. Золотая рыбка

06:10 Три кота. Цирковое представление

06:15 Забавные истории

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:40 100 мест, где поесть. 4-я серия

09:40 Талантливый мистер Рипли

12:25 Тётя Марта. Сезон 1. 1-я - 14-я серии

20:00 Удивительное путешествие доктора Дулиттла

21:55 Пит и его дракон

23:55 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком. Сезон 17. 33-я серия

00:55 Холмс и Ватсон

02:15 6 кадров. Сезон 6. 5-я - 12-я серии



В программе передач возможны изменения.