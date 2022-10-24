Программа передач Матч ТВ на 24 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 24.10.2022



04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Ломбард - Л. Хант

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

09:55 Новости

10:00 Специальный репортаж

10:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

11:10 Матч! Парад

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов

13:50 Громко

14:50 Новости

14:55 Футбол. Первая Лига. «Енисей» (Красноярск) - «Уфа». Прямой эфир

16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир

19:15 Все на Матч!

19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямой эфир

21:25 Все на Матч!

22:05 Тотальный футбол

22:35 Один на один. Барселона - Бавария

22:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022

00:00 Все на Матч!

00:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Красный Яр» (Красноярск)

02:55 Новости

03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура

03:50 Специальный репортаж

04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица



В программе передач возможны изменения.