Программа передач Матч ТВ на 24 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 24.10.2022
04:05 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. «Тулица» (Тульская область) - «Локомотив» (Калининградская область)
06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Ломбард - Л. Хант
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
09:55 Новости
10:00 Специальный репортаж
10:20 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
11:10 Матч! Парад
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
13:50 Громко
14:50 Новости
14:55 Футбол. Первая Лига. «Енисей» (Красноярск) - «Уфа». Прямой эфир
16:55 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямой эфир
19:15 Все на Матч!
19:25 Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив» (Новосибирск). Прямой эфир
21:25 Все на Матч!
22:05 Тотальный футбол
22:35 Один на один. Барселона - Бавария
22:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия. Гран-при-2022
00:00 Все на Матч!
00:55 Регби. Чемпионат России. «Стрела» (Казань) - «Красный Яр» (Красноярск)
02:55 Новости
03:00 Футбол. Российская Премьер-Лига. Обзор тура
03:50 Специальный репортаж
04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица
В программе передач возможны изменения.