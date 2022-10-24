Программа передач Звезда на 24 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 24.10.2022



04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»

05:05 Оружие Победы

05:15 Герой 115

06:30 24 октября - День подразделений специального назначения

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии

17:25 Освобождение

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морские сражения. «Александр Маринеско: битва за «Чистую» воду»

19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. За фасадом стальной пары - Вера Мухина

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»

00:40 Следствием установлено...

02:10 В добрый час

03:45 Оружие Победы

03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.