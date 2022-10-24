Программа передач Звезда на 24 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 24.10.2022
04:35 «Россия и Китай. «Путь через века»
05:05 Оружие Победы
05:15 Герой 115
06:30 24 октября - День подразделений специального назначения
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Краповый берет. 1-я - 4-я серии
17:25 Освобождение
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морские сражения. «Александр Маринеско: битва за «Чистую» воду»
19:40 Загадки века с Сергеем Медведевым. За фасадом стальной пары - Вера Мухина
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 1-я серия - «Соленый ветер»
00:40 Следствием установлено...
02:10 В добрый час
03:45 Оружие Победы
03:55 Без правил. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.