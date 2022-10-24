Программа передач Культура на 24 октября 2022

Телепрограмма Культура на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Культура на 24.10.2022



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва романтическая

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев

07:30 Новости культуры

07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин

08:00 Черные дыры. Белые пятна

08:40 Новости культуры

08:50 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Котёл алхимика. Искусство преображения человека

11:10 ХX век. «Легенды и быль о Янтарной комнате». 1990

11:55 Спектакль «Поминальная молитва«

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. АРТ

15:20 Агора

16:25 Возрождение дирижабля

17:10 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр

18:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 «У меня нет времени говорить неправду». 80 лет со дня рождения Динары Асановой

21:30 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком

22:10 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия

23:20 Цвет времени. Николай Ге

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Николай Гоголь. «Мертвые души. Том II»

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 1-й

00:45 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви

01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр

03:00 Перерыв в вещании



В программе передач возможны изменения.



















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