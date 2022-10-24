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Программа передач Культура на 24 октября 2022


Телепрограмма Культура на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.

Программа передач Культура на 24.10.2022

03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва романтическая
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Марлен Хуциев
07:30 Новости культуры
07:35 Невский ковчег. Теория невозможного. Владимир Балыбердин
08:00 Черные дыры. Белые пятна
08:40 Новости культуры
08:50 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Котёл алхимика. Искусство преображения человека
11:10 ХX век. «Легенды и быль о Янтарной комнате». 1990
11:55 Спектакль «Поминальная молитва«
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 Агора
16:25 Возрождение дирижабля
17:10 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр
18:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «У меня нет времени говорить неправду». 80 лет со дня рождения Динары Асановой
21:30 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком
22:10 Место встречи изменить нельзя. 1-я серия
23:20 Цвет времени. Николай Ге
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Николай Гоголь. «Мертвые души. Том II»
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 1-й
00:45 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви
01:40 Симфоническая музыка эпохи романтизма. А. Брукнер. Симфония №7. Валерий Гергиев и Мюнхенский филармонический оркестр
03:00 Перерыв в вещании

В программе передач возможны изменения.









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