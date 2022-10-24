Программа передач Пятница на 24 октября 2022

Телепрограмма Пятница на 24 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Пятница на 24.10.2022



05:00 Черный список. Сезон 2. 6-я серия - «Жена на час и сигнализации»

05:30 Пятница News. 190-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 4. 13-я серия - «Спецвыпуск»

06:50 Кондитер. Сезон 5. 12-я серия - «Торт «Робот« для сыновей Марии Погребняк»

08:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 12-я серия

09:00 Комиссар Рекс. Сезон 4. 13-я серия

10:00 На ножах. Сезон 7. 8-я серия - «Вольск. Айвенго«

11:00 На ножах. Сезон 1. 7-я серия - «Ростов-на-Дону. У Бориса»

12:10 Четыре дачи. Сезон 1. 9-я серия - «Краснодарский край»

13:30 На ножах. Сезон 2. 9-я серия - «Екатеринбург. Петров двор»

14:30 На ножах. Сезон 3. 19-я серия - «Санкт-Петербург. Prim-Grill»

15:40 На ножах. Сезон 4. 7-я серия - «Боровск. Микадо»

16:40 На ножах. Сезон 6. 18-я серия - «Тольятти. Супер Рон»

17:50 На ножах. Сезон 7. 16-я серия - «Оренбург. Башня»

19:00 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

21:00 Битва шефов. Сезон 2. 15-я серия

23:00 Гастротур. Сезон 2. 11-я серия - «Сахалин»

00:00 Избави нас от лукавого

01:50 Пятница News. 192-я серия

02:20 Сверхъестественное. Сезон 14. 9-я серия

03:00 Сверхъестественное. Сезон 14. 10-я серия

03:40 Пятница News. 191-я серия

04:10 Черный список. Сезон 1. 10-я серия - «Клининг и аниматоры»



В программе передач возможны изменения.