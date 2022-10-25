Программа передач, ТВ программа на 25 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 25 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.



Телепрограмма на 25.10.2022



1 канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

09:55 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

16:00 Холодная война Никиты Хрущева

16:50 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 6-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

16:00 Вести

16:30 Малахов

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Художник. 6-я серия

22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым

03:00 Морозова. Сезон 2. 26-я серия - «Родная кровь»

03:50 Морозова. Сезон 2. 27-я серия - «Чужая жена»



ТВЦ



04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова

05:20 Мой герой. Анатолий Руденко

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Йод. Микро и макроэлементы

08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 3-я серия

09:46 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 4-я серия

10:40 Чёрная метка для звезды

11:30 События

11:50 Отравленная жизнь. 3-я серия

12:45 Отравленная жизнь. 4-я серия

13:40 Мой герой. Маргарита Суханкина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия

16:05 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия

17:00 90-е. Ночная жизнь

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Менты

01:25 Прощание. Владимир Мигуля

02:05 Шестидневная война. Ошибка резидентов

02:45 Истории спасения. Вера и чудо

03:15 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия

03:59 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Пауки

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Все цвета картриджа

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Папа для Фаины

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 3-я серия

21:05 Тверская. 4-я серия

22:10 Балабол-5. «Под колесами любви», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Под колесами любви», 1-я и 2-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

02:15 Зверобой. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Запутанный след



5 канал



05:00 Известия

05:25 Купчино. 7-я - 11-я серии

09:00 Известия

09:25 Купчино. 11-я - 14-я серии

13:00 Известия

13:25 Купчино. 14-я - 18-я серии

17:30 Известия

18:00 Купчино. 18-я - 20-я серии

20:05 След. Мой друг - еда

20:50 След. Синдром Хатико

21:35 След. Способ номер семь

22:20 След. Будь готов умереть

23:10 Свои-5. Служба доставки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Заноза

01:10 След. Женщина с огоньком

01:50 След. Челлендж

02:25 След. Расплата за смайлик

03:00 Детективы. Джонни, Джонни

03:35 Детективы. Вдова лучшего друга

04:00 Детективы. Последний фаворит

04:30 Детективы. Страховка



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Непростой урок». «Выздоровление от лжи»

13:35 Порча. Царапины

14:10 Знахарка. Грязная вода

14:40 Верну любимого. Паникёрша

15:15 Любовь не картошка. 5-я - 8-я серии

19:00 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Тень луны«. «Немой свидетель«

00:10 Знахарка. Грязная вода

00:40 Верну любимого. Паникёрша

01:10 Понять. Простить. «Непростой урок». «Выздоровление от лжи»

02:00 Восток-Запад. 26-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



ТНТ



04:40 Comedy Баттл. 9-я серия

05:30 Открытый микрофон. 16-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

07:00 Интерны. 58-я - 61-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 314-я - 324-я серии

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 139-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 6. 204-я - 207-я серии

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 42-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 43-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 10-я серия

23:35 Меч короля Артура

02:05 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия

02:50 Comedy Баттл. 10-я серия

03:40 Comedy Баттл. 11-я серия

04:25 Открытый микрофон. 17-я серия



СТС



04:50 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия

05:10 6 кадров. Сезон 6. 13-я серия

05:30 Муравьишка-хвастунишка

05:50 Ералаш

06:00 Ералаш

06:05 Три кота. Пожарная станция

06:10 Три кота. Дикие приключения

06:15 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей

06:20 Сказки Шрэкова болота

06:40 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка

07:00 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я серия

08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 14-я серия

09:00 Уральские пельмени

09:10 Воронины. Сезон 11. 2-я серия

09:45 Воронины. Сезон 11. 3-я серия

10:15 Хеллбой 2: Золотая армия

12:40 Пит и его дракон

14:45 Сёстры. 1-я серия

18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я - 15-я серии

20:00 Лёд

22:20 Лёд-2

00:55 Трое

02:55 6 кадров. Сезон 8. 19-я - 24-я серии



Матч ТВ



04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Еврофутбол. Обзор

16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Еврофутбол. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Самые шокирующие гипотезы

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

10:00 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Логан

22:30 Водить по-русски

23:00 Новости

23:30 Знаете ли вы, что?

00:30 Солдаты фортуны

02:15 Самые шокирующие гипотезы

03:05 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морские сражения. Григорий Щедрин. Огненная кругосветка

19:40 Улика из прошлого. Огонь, вода и газовые трубы. Тайна взрывов

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»

00:35 Их знали только в лицо

02:05 Следствием установлено...

03:40 Майор Ветров. 1-я и 2-я серии



Культура



03:00 Перерыв в вещании

06:30 Новости культуры

06:35 Пешком... Москва Жилярди

07:00 Новости культуры

07:05 Легенды мирового кино. Тамара Семина

07:30 Новости культуры

07:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви

08:30 Новости культуры

08:35 Дороги старых мастеров. Гончарный круг

08:45 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия

10:00 Новости культуры

10:15 Наблюдатель. Василий Верещагин

11:10 ХX век. «Дмитрий Шостакович». Документальный фильм. Режиссер Ю. Белянкин. 1975

12:05 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток

12:20 Спектакль «Женитьба»

14:30 Запечатленное время. Обреченная экспедиция

15:00 Новости культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги

15:20 Эрмитаж

15:50 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком

16:35 Юркины рассветы. 1-я серия

17:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр

18:30 Колизей - бриллиант в короне Рима

19:30 Новости культуры

19:45 Главная роль

20:05 Правила жизни

20:30 Спокойной ночи, малыши!

20:45 Искусственный отбор

21:30 Белая студия

22:10 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия

23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Сергей Рахманинов. Я русский композитор

00:00 Новости культуры

00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 2-й

00:50 Колизей - бриллиант в короне Рима

01:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр

02:25 Алгоритм Берга

03:00 Перерыв в вещании



Пятница



05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»

05:30 Пятница News. 191-я серия

06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»

07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»

08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 13-я серия

09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия

10:10 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»

11:20 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»

12:30 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия

14:30 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия

16:40 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия

19:00 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия

20:30 Вундеркинды 3. Сезон 1. 1-я серия

21:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия

00:00 Сотни улиц

01:40 Пятница News. 193-я серия

02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия

02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 12-я серия

03:30 Пятница News. 192-я серия

04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»



МИР



05:00 Чужая кровь. 12-я - 17-я серии

10:00 Новости

10:10 Чужая кровь. 17-я - 20-я серии

13:00 Новости

13:15 Дела судебные. Деньги верните

14:05 Дела судебные. Битва за будущее

15:15 Дела судебные. Новые истории

16:00 Новости

16:15 Дела судебные. Битва за будущее

17:05 Мировое соглашение

17:55 Дела судебные. Деньги верните

18:30 Новости

18:50 Игра в кино

19:30 Игра в кино

20:05 Игра в кино

20:50 Слабое звено

21:40 Осторожно, вирус!

22:35 Назад в будущее

23:30 Гаишники

02:05 У самого синего моря

03:35 Развод



Время начала передач - московское.



















Программа передач Пятница на 25 октября 2022 Программа передач Культура на 25 октября 2022 Программа передач СТС на 25 октября 2022 Программа передач ТНТ на 24 октября 2022 Программа передач, ТВ программа на 24 октября 2022









Расписание матчей НХЛ 2022/2023 на 24 октября, результаты игр



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