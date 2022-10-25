Программа передач, ТВ программа на 25 октября 2022

Программа передач телеканалов России на вторник 25 октября 2022 года - 1 канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, 5 канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда, Культура, Пятница и МИР.
Телепрограмма на 25.10.2022
1 канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
09:55 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
16:00 Холодная война Никиты Хрущева
16:50 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 Большая премьера. «Триггер». Новые серии. 6-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
16:00 Вести
16:30 Малахов
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Художник. 6-я серия
22:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
01:00 Судьба человека с Борисом Корчевниковым
03:00 Морозова. Сезон 2. 26-я серия - «Родная кровь»
03:50 Морозова. Сезон 2. 27-я серия - «Чужая жена»
ТВЦ
04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова
05:20 Мой герой. Анатолий Руденко
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Йод. Микро и макроэлементы
08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 3-я серия
09:46 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 4-я серия
10:40 Чёрная метка для звезды
11:30 События
11:50 Отравленная жизнь. 3-я серия
12:45 Отравленная жизнь. 4-я серия
13:40 Мой герой. Маргарита Суханкина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия
16:05 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия
17:00 90-е. Ночная жизнь
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Менты
01:25 Прощание. Владимир Мигуля
02:05 Шестидневная война. Ошибка резидентов
02:45 Истории спасения. Вера и чудо
03:15 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия
03:59 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Пауки
05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Все цвета картриджа
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК. Папа для Фаины
19:00 Сегодня
20:00 Тверская. 3-я серия
21:05 Тверская. 4-я серия
22:10 Балабол-5. «Под колесами любви», 1-я и 2-я серии
23:35 Сегодня в Москве
00:00 Балабол-5. «Под колесами любви», 1-я и 2-я серии
00:30 Основано на реальных событиях
02:15 Зверобой. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Запутанный след
5 канал
05:00 Известия
05:25 Купчино. 7-я - 11-я серии
09:00 Известия
09:25 Купчино. 11-я - 14-я серии
13:00 Известия
13:25 Купчино. 14-я - 18-я серии
17:30 Известия
18:00 Купчино. 18-я - 20-я серии
20:05 След. Мой друг - еда
20:50 След. Синдром Хатико
21:35 След. Способ номер семь
22:20 След. Будь готов умереть
23:10 Свои-5. Служба доставки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Заноза
01:10 След. Женщина с огоньком
01:50 След. Челлендж
02:25 След. Расплата за смайлик
03:00 Детективы. Джонни, Джонни
03:35 Детективы. Вдова лучшего друга
04:00 Детективы. Последний фаворит
04:30 Детективы. Страховка
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 6 кадров
05:35 По делам несовершеннолетних
09:20 Давай разведёмся!
10:20 Тест на отцовство
12:30 Понять. Простить. «Непростой урок». «Выздоровление от лжи»
13:35 Порча. Царапины
14:10 Знахарка. Грязная вода
14:40 Верну любимого. Паникёрша
15:15 Любовь не картошка. 5-я - 8-я серии
19:00 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии
23:05 Порча. «Тень луны«. «Немой свидетель«
00:10 Знахарка. Грязная вода
00:40 Верну любимого. Паникёрша
01:10 Понять. Простить. «Непростой урок». «Выздоровление от лжи»
02:00 Восток-Запад. 26-я серия
02:50 Тест на отцовство
04:30 Давай разведёмся!
ТНТ
04:40 Comedy Баттл. 9-я серия
05:30 Открытый микрофон. 16-я серия
06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия
07:00 Интерны. 58-я - 61-я серии
09:00 Универ. Сезон 7. 314-я - 324-я серии
14:30 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 139-я серии
19:00 СашаТаня. Сезон 6. 204-я - 207-я серии
21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 42-я серия
21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 43-я серия
22:00 Влюбись, если сможешь. 10-я серия
23:35 Меч короля Артура
02:05 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия
02:50 Comedy Баттл. 10-я серия
03:40 Comedy Баттл. 11-я серия
04:25 Открытый микрофон. 17-я серия
СТС
04:50 6 кадров. Сезон 6. 12-я серия
05:10 6 кадров. Сезон 6. 13-я серия
05:30 Муравьишка-хвастунишка
05:50 Ералаш
06:00 Ералаш
06:05 Три кота. Пожарная станция
06:10 Три кота. Дикие приключения
06:15 Три кота. Готовим пирожные с Горчицей
06:20 Сказки Шрэкова болота
06:40 Кунг-Фу Панда. Тайна свитка
07:00 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я серия
08:25 Тётя Марта. Сезон 1. 14-я серия
09:00 Уральские пельмени
09:10 Воронины. Сезон 11. 2-я серия
09:45 Воронины. Сезон 11. 3-я серия
10:15 Хеллбой 2: Золотая армия
12:40 Пит и его дракон
14:45 Сёстры. 1-я серия
18:30 Тётя Марта. Сезон 1. 13-я - 15-я серии
20:00 Лёд
22:20 Лёд-2
00:55 Трое
02:55 6 кадров. Сезон 8. 19-я - 24-я серии
Матч ТВ
04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Еврофутбол. Обзор
16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Еврофутбол. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Самые шокирующие гипотезы
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
10:00 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Логан
22:30 Водить по-русски
23:00 Новости
23:30 Знаете ли вы, что?
00:30 Солдаты фортуны
02:15 Самые шокирующие гипотезы
03:05 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морские сражения. Григорий Щедрин. Огненная кругосветка
19:40 Улика из прошлого. Огонь, вода и газовые трубы. Тайна взрывов
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»
00:35 Их знали только в лицо
02:05 Следствием установлено...
03:40 Майор Ветров. 1-я и 2-я серии
Культура
03:00 Перерыв в вещании
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком... Москва Жилярди
07:00 Новости культуры
07:05 Легенды мирового кино. Тамара Семина
07:30 Новости культуры
07:35 Покахонтас и капитан Джон Смит. Трагическая история любви
08:30 Новости культуры
08:35 Дороги старых мастеров. Гончарный круг
08:45 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель. Василий Верещагин
11:10 ХX век. «Дмитрий Шостакович». Документальный фильм. Режиссер Ю. Белянкин. 1975
12:05 Первые в мире. Александр Максимов. Тайны стволовых клеток
12:20 Спектакль «Женитьба»
14:30 Запечатленное время. Обреченная экспедиция
15:00 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Эрмитаж
15:50 Сати. Нескучная классика... С Филиппом Ноделем, Алексеем Сканави и Артемом Варгафтиком
16:35 Юркины рассветы. 1-я серия
17:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр
18:30 Колизей - бриллиант в короне Рима
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Правила жизни
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:30 Белая студия
22:10 Место встречи изменить нельзя. 2-я серия
23:30 «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро». Сергей Рахманинов. Я русский композитор
00:00 Новости культуры
00:20 «Зияющие высоты». К 100-летию со дня рождения Александра Зиновьева. Фильм 2-й
00:50 Колизей - бриллиант в короне Рима
01:45 Симфоническая музыка эпохи романтизма. Р. Шуман. Симфония №1 «Весенняя». Айвор Болтон и Дрезденский фестивальный оркестр
02:25 Алгоритм Берга
03:00 Перерыв в вещании
Пятница
05:00 Черный список. Сезон 2. 8-я серия - «Уход за животными и клининг»
05:30 Пятница News. 191-я серия
06:00 Кондитер. Сезон 5. 2-я серия - «Торт «Панды» для Виктора Логинова и Марии Гуськовой»
07:00 Кондитер. Сезон 5. 4-я серия - «Торт для DAVA»
08:20 Комиссар Рекс. Сезон 4. 13-я серия
09:20 Комиссар Рекс. Сезон 5. 1-я серия
10:10 На ножах. Сезон 1. 8-я серия - «Санкт-Петербург. Старый Стокер»
11:20 На ножах. Сезон 2. 10-я серия - «Москва. Кроличья нора»
12:30 Битва шефов. Сезон 2. 12-я серия
14:30 Битва шефов. Сезон 2. 10-я серия
16:40 Битва шефов. Сезон 2. 16-я серия
19:00 Король десертов. Сезон 1. 1-я серия
20:30 Вундеркинды 3. Сезон 1. 1-я серия
21:50 Битва шефов. Сезон 2. 13-я серия
00:00 Сотни улиц
01:40 Пятница News. 193-я серия
02:10 Сверхъестественное. Сезон 14. 11-я серия
02:50 Сверхъестественное. Сезон 14. 12-я серия
03:30 Пятница News. 192-я серия
04:00 Черный список. Сезон 2. 3-я серия - «Нетрадиционная медицина и кондитеры»
МИР
05:00 Чужая кровь. 12-я - 17-я серии
10:00 Новости
10:10 Чужая кровь. 17-я - 20-я серии
13:00 Новости
13:15 Дела судебные. Деньги верните
14:05 Дела судебные. Битва за будущее
15:15 Дела судебные. Новые истории
16:00 Новости
16:15 Дела судебные. Битва за будущее
17:05 Мировое соглашение
17:55 Дела судебные. Деньги верните
18:30 Новости
18:50 Игра в кино
19:30 Игра в кино
20:05 Игра в кино
20:50 Слабое звено
21:40 Осторожно, вирус!
22:35 Назад в будущее
23:30 Гаишники
02:05 У самого синего моря
03:35 Развод
Время начала передач - московское.