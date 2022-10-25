Программа передач ТВЦ на 25 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач ТВЦ на 25.10.2022
04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова
05:20 Мой герой. Анатолий Руденко
06:00 Настроение
08:20 Доктор И... Йод. Микро и макроэлементы
08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 3-я серия
09:46 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 4-я серия
10:40 Чёрная метка для звезды
11:30 События
11:50 Отравленная жизнь. 3-я серия
12:45 Отравленная жизнь. 4-я серия
13:40 Мой герой. Маргарита Суханкина
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия
16:05 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия
17:00 90-е. Ночная жизнь
17:50 События
18:15 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:10 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 90-е. Менты
01:25 Прощание. Владимир Мигуля
02:05 Шестидневная война. Ошибка резидентов
02:45 Истории спасения. Вера и чудо
03:15 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия
03:59 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия
04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин
В программе передач возможны изменения.