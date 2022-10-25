Программа передач ТВЦ на 25 октября 2022

Телепрограмма ТВЦ на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТВЦ на 25.10.2022



04:40 Короли эпизода. Валентина Сперантова

05:20 Мой герой. Анатолий Руденко

06:00 Настроение

08:20 Доктор И... Йод. Микро и макроэлементы

08:55 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 3-я серия

09:46 Провинциальный детектив. «Обманутая справедливость», 4-я серия

10:40 Чёрная метка для звезды

11:30 События

11:50 Отравленная жизнь. 3-я серия

12:45 Отравленная жизнь. 4-я серия

13:40 Мой герой. Маргарита Суханкина

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия

16:05 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия

17:00 90-е. Ночная жизнь

17:50 События

18:15 Я знаю твои секреты-2. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:10 Эльдар Рязанов. Когда умирает муза

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 90-е. Менты

01:25 Прощание. Владимир Мигуля

02:05 Шестидневная война. Ошибка резидентов

02:45 Истории спасения. Вера и чудо

03:15 Золотая кровь. Градус смерти. 1-я серия

03:59 Золотая кровь. Градус смерти. 2-я серия

04:45 Короли эпизода. Эраст Гарин



В программе передач возможны изменения.