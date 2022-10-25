Программа передач НТВ на 25 октября 2022

Телепрограмма НТВ на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач НТВ на 25.10.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Пауки

05:40 Улицы разбитых фонарей-14. Все цвета картриджа

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Лесник. Своя земля. «Деревенский блюз», 1-я и 2-я серии. «Мститель», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК. Папа для Фаины

19:00 Сегодня

20:00 Тверская. 3-я серия

21:05 Тверская. 4-я серия

22:10 Балабол-5. «Под колесами любви», 1-я и 2-я серии

23:35 Сегодня в Москве

00:00 Балабол-5. «Под колесами любви», 1-я и 2-я серии

00:30 Основано на реальных событиях

02:15 Зверобой. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

04:55 Улицы разбитых фонарей-14. Запутанный след



В программе передач возможны изменения.