Программа передач 5 канал на 25 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 25 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.
Программа передач 5 канал на 25.10.2022
05:00 Известия
05:25 Купчино. 7-я - 11-я серии
09:00 Известия
09:25 Купчино. 11-я - 14-я серии
13:00 Известия
13:25 Купчино. 14-я - 18-я серии
17:30 Известия
18:00 Купчино. 18-я - 20-я серии
20:05 След. Мой друг - еда
20:50 След. Синдром Хатико
21:35 След. Способ номер семь
22:20 След. Будь готов умереть
23:10 Свои-5. Служба доставки
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Заноза
01:10 След. Женщина с огоньком
01:50 След. Челлендж
02:25 След. Расплата за смайлик
03:00 Детективы. Джонни, Джонни
03:35 Детективы. Вдова лучшего друга
04:00 Детективы. Последний фаворит
04:30 Детективы. Страховка
В программе передач возможны изменения.