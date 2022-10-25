Программа передач 5 канал на 25 октября 2022

Телепрограмма 5 канала на 25 октября 2022 года. В эфире транслируются следующие передачи.



Программа передач 5 канал на 25.10.2022



05:00 Известия

05:25 Купчино. 7-я - 11-я серии

09:00 Известия

09:25 Купчино. 11-я - 14-я серии

13:00 Известия

13:25 Купчино. 14-я - 18-я серии

17:30 Известия

18:00 Купчино. 18-я - 20-я серии

20:05 След. Мой друг - еда

20:50 След. Синдром Хатико

21:35 След. Способ номер семь

22:20 След. Будь готов умереть

23:10 Свои-5. Служба доставки

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Заноза

01:10 След. Женщина с огоньком

01:50 След. Челлендж

02:25 След. Расплата за смайлик

03:00 Детективы. Джонни, Джонни

03:35 Детективы. Вдова лучшего друга

04:00 Детективы. Последний фаворит

04:30 Детективы. Страховка



В программе передач возможны изменения.