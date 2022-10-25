Программа передач Домашний на 25 октября 2022

Телепрограмма Домашний на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Домашний на 25.10.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 6 кадров

05:35 По делам несовершеннолетних

09:20 Давай разведёмся!

10:20 Тест на отцовство

12:30 Понять. Простить. «Непростой урок». «Выздоровление от лжи»

13:35 Порча. Царапины

14:10 Знахарка. Грязная вода

14:40 Верну любимого. Паникёрша

15:15 Любовь не картошка. 5-я - 8-я серии

19:00 Не отрекаются любя. 1-я - 4-я серии

23:05 Порча. «Тень луны«. «Немой свидетель«

00:10 Знахарка. Грязная вода

00:40 Верну любимого. Паникёрша

01:10 Понять. Простить. «Непростой урок». «Выздоровление от лжи»

02:00 Восток-Запад. 26-я серия

02:50 Тест на отцовство

04:30 Давай разведёмся!



В программе передач возможны изменения.