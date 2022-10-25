Программа передач ТНТ на 25 октября 2022

Телепрограмма ТНТ на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач ТНТ на 25.10.2022



04:40 Comedy Баттл. 9-я серия

05:30 Открытый микрофон. 16-я серия

06:15 Однажды в России. Спецдайджест. 49-я серия

07:00 Интерны. 58-я - 61-я серии

09:00 Универ. Сезон 7. 314-я - 324-я серии

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 139-я серии

19:00 СашаТаня. Сезон 6. 204-я - 207-я серии

21:00 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 42-я серия

21:30 Девушки с Макаровым. Сезон 3. 43-я серия

22:00 Влюбись, если сможешь. 10-я серия

23:35 Меч короля Артура

02:05 Импровизация. Сезон 6. 152-я серия

02:50 Comedy Баттл. 10-я серия

03:40 Comedy Баттл. 11-я серия

04:25 Открытый микрофон. 17-я серия



В программе передач возможны изменения.