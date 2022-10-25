Программа передач Матч ТВ на 25 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Матч ТВ на 25.10.2022
04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица
05:05 Громко
06:00 Есть тема!
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
10:00 Новости
10:05 Специальный репортаж
10:25 Еврофутбол. Обзор
11:30 Есть тема!
12:55 Новости
13:00 Специальный репортаж
13:20 Катар. Обратный отсчёт
14:20 Все на Матч!
14:55 Новости
15:00 Все на Матч!
15:40 Еврофутбол. Обзор
16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир
18:45 Все на Матч!
19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир
21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия)
02:55 Новости
03:00 Еврофутбол. Обзор
04:05 Катар. Обратный отсчёт
В программе передач возможны изменения.