Программа передач Матч ТВ на 25 октября 2022

Телепрограмма Матч ТВ на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Матч ТВ на 25.10.2022



04:05 Владимир Юрзинов. Хоккей от первого лица

05:05 Громко

06:00 Есть тема!

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

10:00 Новости

10:05 Специальный репортаж

10:25 Еврофутбол. Обзор

11:30 Есть тема!

12:55 Новости

13:00 Специальный репортаж

13:20 Катар. Обратный отсчёт

14:20 Все на Матч!

14:55 Новости

15:00 Все на Матч!

15:40 Еврофутбол. Обзор

16:25 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Авангард» (Омск) - «Барыс» (Астана). Прямой эфир

18:45 Все на Матч!

19:30 Футбол. Лига чемпионов. «Зальцбург» (Австрия) - «Челси» (Англия). Прямой эфир

21:45 Футбол. Лига чемпионов. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус» (Италия). Прямой эфир

00:00 Все на Матч!

00:55 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Манчестер Сити» (Англия)

02:55 Новости

03:00 Еврофутбол. Обзор

04:05 Катар. Обратный отсчёт



В программе передач возможны изменения.