Программа передач Звезда на 25 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.



Программа передач Звезда на 25.10.2022



03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии

07:00 Сегодня утром

09:00 Новости дня

09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»

10:45 Специальный репортаж

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:20 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии

15:00 Военные новости

15:05 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Морские сражения. Григорий Щедрин. Огненная кругосветка

19:40 Улика из прошлого. Огонь, вода и газовые трубы. Тайна взрывов

20:30 Новости дня

21:15 Открытый эфир

22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной

23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»

00:35 Их знали только в лицо

02:05 Следствием установлено...

03:40 Майор Ветров. 1-я и 2-я серии



В программе передач возможны изменения.