Программа передач Звезда на 25 октября 2022

Телепрограмма Звезда на 25 октября 2022 года. В эфире телеканала транслируются следующие передачи.
Программа передач Звезда на 25.10.2022
03:55 Без правил. 1-я и 4-я серии
07:00 Сегодня утром
09:00 Новости дня
09:20 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»
10:45 Специальный репортаж
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:20 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии
15:00 Военные новости
15:05 Майор Ветров. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Морские сражения. Григорий Щедрин. Огненная кругосветка
19:40 Улика из прошлого. Огонь, вода и газовые трубы. Тайна взрывов
20:30 Новости дня
21:15 Открытый эфир
22:55 «Между тем» с Наталией Метлиной
23:25 Государственная граница. 2-я серия - «Соленый ветер»
00:35 Их знали только в лицо
02:05 Следствием установлено...
03:40 Майор Ветров. 1-я и 2-я серии
В программе передач возможны изменения.